Zahvala krvodajalcem jubilantom za njihovo nesebično pomoč

10.7.2018 | 11:20

Krvodajalci jubilanti v Žužemberku...

in v Škocjanu

Žužemberk, Škocjan - Območno združenje Rdečega križa Novo mesto je v sklopu prireditev ob prazniku občin Žužemberk in Škocjan podelilo priznanja krvodajalcem, ki so v zadnjem letu jubilejno-krat darovali kri. V Žužemberku je bilo minulo nedeljo na podelitev povabljenih 31 krvodajalcev, ki so to življenjsko tekočino darovali od 5- do 50-krat. Za najvišje darovanje krvi je tokrat priznanje prejel Bogdan Longar, zahvalo za prostovoljno delo s strani OZRK Novo mesto pa je prejela Tamara Plot, so sporočili iz novomeške humanitarne organizacije.

Zbrane goste in krvodajalce jubilante so nagovorili predsednica KORK Žužemberk Alenka Sajovic, župan Franc Škufca in sekretarka OZRKS Novo mesto Barbara Ozimek, nastopili sta glasbena skupina KUD Glasbene muze in harmonikarica Vesna Zarabec, program pa je popestrila še recitacija lokalne pesnice.

V Škocjanu pa so se krvodajalci, ki so kri tekočino darovali od 5- pa vse do 90-krat, zbrali na prvo julijsko nedeljo. Vseh dobitnikov priznanj je bilo 29, največkrat pa je kri daroval Alojz Lindič. Priznanja je v okviru srečanja starejših občanov Občine Škocjan Modrost in izkušnje podeljeval predsednik OZRK Novo mesto Marjan Grahut, nagrajencem pa sta čestitala tudi Lidija Nograšek iz Centra za transfuzijsko dejavnost Novo mesto in domači župan Jože Kapler, je sporočila Tinca Granda iz KORK Škocjan.

Druženje se je nadaljevalo s kulturnim programom, ki ga je obogatila pevska skupina Klasje, nato pa so se predstavili učenci OŠ Frana Metelka Škocjan in glasbena skupina Lenarti.

M. Ž., Foto: OZRK Novo mesto