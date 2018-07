Iščejo ideje za vzpostavitev učnega okolja za mlade na Lisci

10.7.2018 | 13:15

Raziskovalni tabor Lisca 2018 se bo končal v soboto s predstavitvijo idej v sklopu tradicionalne prireditve Košnja na Lisci. (Foto: Občina Sevnica)

Lisca - Včeraj se je začel Raziskovalni tabor Lisca 2018, ki ga organizirata Center šolskih in obšolskih dejavnosti ter Občina Sevnica. Potekal bo do 14. julija, v tem času pa bodo mladi raziskovalci, med njimi dijaki in študenti, deležni predavanj priznanih predavateljev slovenskih fakultet. V raziskovalnih skupinah bodo iskali nove možnosti za oblikovanje skupnega cilja tabora – vzpostavitve učnega okolja za mlade na Lisci, so sporočili iz sevniške občine.

Osrednje teme tabora so: urejanje prostora (oblikovanje inovativnega prostora za igro, učenje in raziskovanje mladih), ekološko kmetijstvo (vključevanje ekološkega pridelovanja hrane v učni prostor), okoljevarstvo in trajnostni razvoj (uporaba ekoloških parametrov za trajnostni razvoj), šport in naravoslovje (iskanje novih oblik gibanja in športa z interdisciplinarnimi povezovanji) ter turizem in dediščina (vpliv in vključevanje dediščine v razvoj turizma in učnega okolja, so navedli.

Ob večerih se bodo udeleženci družili v ustvarjalnih, inovativnih in komunikacijskih veščinah, športnih aktivnostih, ogledih lokalnega okolja in spoznavali tukajšnje posebnosti, vključno z mestom Sevnica in sevniškim gradom kot osrednjim kulturno-zgodovinskim središčem občine.

Svoje ideje bodo udeleženci predstavili v soboto v sklopu tradicionalne prireditve Košnja na Lisci 2018, in sicer v prenovljenih prostorih spodnjega dela Tončkovega doma, ki ga bodo ob tej priložnosti tudi predali namenu.

Na včerajšnjem uvodnem srečanju so prisotne pozdravili domači župan Srečko Ocvirk, direktor Centra šolskih in obšolskih dejavnosti Branko Kumer, vodja tabora Andreja Tomažin in Matej Imperl s strani KŠTD Razbor, zvrstila so se uvodna predavanja, so še dodali na občini.

M. Ž.

Galerija