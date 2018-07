FOTO: Deložacija v Narodnem domu

10.7.2018 | 11:35

Nekaj pred 12. uro je Sokolski dom zapustil tudi Šeremet. (Foto: M. M.)

V času prihoda varnostnikov in policistov je bil v Narodnem domu le Sebastjan Šeremet. (Foto: B. B.)

Dostop do Narodnega doma je bil okoli dve uri povsem onemogočen (Foto: B. B.)

Deložaciji prisostvuje tudi enota policistov (Foto: B. B.)

Novo mesto - Okoli 10. ure so uslužbenci varnostne službe Sintal vstopili v Narodni dom na Sokolski cesti v Novem mestu. Malo za njimi so na prizorišče prišli še policisti, ki zdaj varujejo širše območje Narodnega doma, tu pa so še gasilci in komunalni delavci.

Uradnih informacij, kaj se dogaja, za zdaj ni, najverjetneje pa gre za deložacijo uporabnikov Narodnega doma, ki je bila predvidena že za 28. junij, a je novomeška občina, ki zahteva izpraznitev stavbe, na dan predvidene deložacije od novomeškega okrajnega sodišča prejela sklep, da se izvršilni postopek zoper Društvo za kulturno osveščanje ustavi, ker je bilo to društvo izbrisano iz sodnega registra.

Po naših informacijah je bil v času prihoda varnostnikov in policistov v Narodnem domu le Sebastjan Šeremet, drugi uporabniki pa naj bi stavbo že pred tem zapustili. Dogajanje je za zdaj mirno in brez posebnosti.

V času, ko to poročamo, delo varnostnikov, policistov in drugih služb še poteka, prav tako pa čakamo tudi pojasnilo občine.

Kot nam je namreč povedala ena od uporabnic doma Sandra Bukovec, je deložacije, ki se odvija, nelegitimna. "Občina bi morala predhodno dobiti nov sklep sodišča, obvestila o nameravani deložaciji pa bi morala biti vsem uporabnikom vročena osebno."

Dodano ob 12. uri

Ob 11.45 je Šeremet v spremstvu policistov zapustil Narodni dom. Odpeljali so ga s policijsko marico.

Delavci Komunale Novo mesto trenutno okoli stavbe postavljajo zaščitno gradbeno ograjo, ki naj bi preprečila morebitno novo vselitev. Umetniška dela uporabnikov doma in njihove potrebščine so ostale v Sokolskem domu.

Kot nam je povedal eden od uporabnikov Domen Šega, je bilo v Narodnem domu v zadnjem obdobju od 10 do 15 uporabnikov, obvestila o deložaciji pa osebno ni prejel nihče. "Ne zdi se mi prav, na kakšen način je bilo to izvedeno. Objekt je res v slabem stanju, ni pa se mi zdel tak, da bi kogarkoli ogrožal," je povedal.

Z MO Novo mesto so pred dnevi za Dolenjski list povedali, da je gradbeni inšpektor RS za okolje in prostor zaradi propadanja objekta prepovedal uporabo objekta in izvajanje vseh dejavnosti v njem. Ob tem so ponovili, da želijo Narodni dom prenoviti in ga nameniti »čim širšemu krogu občanov ter kulturnim in umetniškim ustvarjalcem. Številni se namreč spoprijemajo s pomanjkanjem ustreznih prostorov za svoje delovanje in prav je, da jim je Narodni dom kot občinski objekt na voljo za uporabo. Po izvedenih investicijah in zagotovitvi varnosti bo stavba v okviru zakonskih določil na voljo zainteresiranim ustvarjalcem.« opisanim načrtom dosedanji uporabniki Sokolskega doma ne verjamejo.

V letošnjem občinskem proračunu je sicer za nujna vzdrževalna dela na tem kulturnem spomeniku državnega pomena predvidenih 125.000 evrov, pogodba za prenovo strehe pa je podpisana.

Na današnji uradni odziv MO Novo mesto še čakamo.

Dodano ob 13.30:

Spodaj v celoti objavljamo odziv MO Novo mesto:

Mestna občina Novo mesto je pred dobrim tednom prejela odločbo gradbenega inšpektorja, po kateri smo kot lastniki objekta dolžni preprečiti uporabo in izvajanje vseh dejavnosti v Narodnem domu, dokler se ne izvedejo nujna vzdrževalna dela. Gradbeni inšpektor je namreč v postopku ugotovil, da je objekt nevarna gradnja. Glede na to, da je sodišče ustavilo izvršbo zaradi izbrisa Društva za kulturno osveščanje iz sodnega registra, smo policiji podali ovadbo, s katero smo želeli ugotoviti, kdo so nelegalni uporabniki našega objekta.

Vsa naša prizadevanja so usmerjena v cilj, da se ta, za Novo mesto simbolno zelo pomembna stavba, vrne v delovanje, ki bo namenjeno čim širšemu krogu občanov ter kulturnim in umetniškim ustvarjalcem. Številni se namreč soočajo s pomanjkanjem ustreznih prostorov za svoje delovanje in prav je, da jim je Narodni dom kot občinski objekt na voljo za uporabo. Pred tem je nujno poskrbeti za sanacijo. V letošnjem proračunu imamo za nujna vzdrževalna dela na objektu Narodnega doma predvidenih 125.000 evrov, pogodba za prenovo strehe je podpisana, prizadevali si bomo da gradbena dela stečejo čim prej.

B. B., M. M.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (7) 4h nazaj 1 (5) (4) (5)(4) Oceni Jan Joj ej, koliko ste stari. Seba in podobni. Ne bi kakšno službo pa družino raje imeli, kot da se tle otroke še vedno igrate? 3h nazaj 1 (4) (3) (4)(3) Oceni En kr tak Kulturniki pejte v službo pa si kupite svoj prostor za ustvarjanje, ne pa na tujem bit pameten. 3h nazaj 2 (3) (1) (3)(1) Oceni človek @enkrtak komentatorji SDS pejte delat in ne smetit portalov v času opravljanja službe. 2h nazaj Oceni Decorator75 Kje je bla pa S.W.A.T enota lol. 2h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni En kr tak @človek a zdaj smo pa davkoplačevalci, ki imamo službe manj vredni od lenuhov, ki se imenujejo umetniki? Sploh pa lahko podpiram stranko katero jaz hočem, in na tvojo veliko žalost to ni SDS. Jaz tudi tebi ne vsiljujem Srpetinška. 1h nazaj Oceni bralec ....kakšni umetniki so to ???? Naj plačajo in naj ustvarjajo... 1h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni človek @enkrtak medtem ko ti podpiraš stranko, ali sds ali katerokoli drugo, so ljudje v sokolcu 10 let podpirali stene prvega narodnega doma na slovenskem. In definiraj mi pojem davkoplačevalec, ajnštajn. Preglej samo prijavljene komentatorje