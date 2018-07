Ustvarjanje z mislimi na morje

10.7.2018 | 12:15

Hura počitnice! Veliko otrok si želi počitnic na morju in da bi jim pričarali malo morskega vzdušja, so člani likovne sekcije ART LIPA iz KUD Budna vas prvega julija pripravili otroške likovne delavnice na temo morski akvarij.

V zgodnjem nedeljskem popoldnevu so se zbrali v kulturni dvorani Šentjanž. Ustvarjali so v dveh skupinah. Predšolski otroci pod vodstvom Gordane in Magde so delali z barvami in plastelinom, šolski otroci pod mentorstvom profesorice Elene in Marije pa so izdelovali morski akvarij in okvir za sliko z morskim motivom. Šelestel je papir in slišal se je zvok škarjic, otroci pa so ostali skoraj brez besed, tako zavzeto so se lotili dela. Malo so jim na pomoč priskočili tudi starši, da je bilo lažje in še bolj zanimivo. Kar prehitro so minile tri ustvarjalne ure. Na koncu so bili vsi zadovoljni s svojimi izdelki. Tudi najmlajši so s ponosom pokazali krokodile iz plastelina in pobarvane želve.

Razšli smo se z željo, naj imajo otroci prijetne, razigrane in ustvarjalne počitnice ter da jeseni sedejo v šolske klopi spočiti in s prijetnimi spomini.

Za KUD Budna vas Magda Sigmund

