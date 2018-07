Podelitev spričeval poklicne mature na ETrŠ

10.7.2018 | 12:30

Odlični maturanti z ravnateljico dr. Mojco Tomažin in podžupanjo Občine Brežice Patricijo Čular

Brežice - V petek, 6. julija, so bili znani uradni rezultati letošnje poklicne mature in zaključnega izpita, zato smo v popoldanskih urah povabili letošnje maturante na svečano podelitev spričeval, ki jo je pod uradnim naslovom »Moj korak me vodi do sanj« pripravila scenaristka in mentorica prireditve Alenka Pečnik Kranjec. Prireditev je povezovala Kalina Kranjec, z glasbenimi vložki pa ga je popestrila odlična pevka Tanita Lipar.

Zaključni izpit v programu trgovec je opravljalo 16 kandidatov, med njimi tudi tri kandidatke iz skupine odraslih udeleženk izobraževanja. Vsi so bili uspešni, med njimi sta bila najboljša Anej Mohor in Ajla Muratović, ki sta dosegla vse možne točke in prejela spričevalo s posebno pohvalo. Poleg 100 % rezultata se lahko pohvalimo tudi z mnenjem prisotnega predstavnika Trgovinske zbornice Slovenije, Denisa Mikca, ki je bil nad znanjem dijakov navdušen in je mentoricam za opravljeno delo posebej čestital. Zaključni izpit je organizirala tajnica IO Katja Bogovič.

Spomladanski rok poklicne mature 2018 je potekal med 29. majem in 22. junijem 2018 pod organizacijskim vodstvom tajnika poklicne mature Borisa Ambroža. Opravljalo jo je 30 kandidatov, od tega 25 rednih dijakov in 5 odraslih (samoizobraževalci). Med slednjimi so nekateri poklicno maturo opravljali prvič (v celoti ali v dveh rokih), drugi so opravljali popravne izpite. Najboljši uspeh so dosegli redni dijaki programa ekonomski tehnik, saj je bilo pri njih uspešnih kar 94,7 %. Če upoštevamo vse, ki so pristopili k opravljanju poklicne mature, pa je bil uspeh soliden, in sicer 76,7 %.

Med vsemi uspešnimi maturanti je 7 dijakov, ki so maturo opravili z odliko, in sicer iz 4. Ae oddelka Lucija Arh, Sara Ban, Mirjam Brodnik, Chiara Groše, Andraž Konc, Lana Vogrinc ter izmed odraslih udeležencev izobraževanja Valentina Bajs. Med vsemi pa z najvišjim številom točk izstopa Andraž Konc iz 4. Ae oddelka. Maturantom sta spregovorili in čestitali ravnateljica šole dr. Mojca Tomažin in podžupanja Občine Brežice Patricija Čular, ki je odlične maturante tudi nagradila, spričevala pa so prejeli od svojih razredničark Patricije Rudolf, Katje Bogovič in Karmen Štefanič.

Vsem uspešnim maturantom čestitamo ob zaključku srednješolskega izobraževanja in jim želimo, da bi jih tudi ta korak vodil do uresničitve njihovih sanj.

Tekst in foto: Metka Galič

Galerija