Pogodbo podaljšala tudi Fifolt in Osolnik

10.7.2018 | 14:40

Žiga Fifolt (I. V., arhiv DL)

Tim Osolnik (R. N., arhiv DL)

Novo mesto - Pogodbo s košarkarskim klubom Krka sta podaljšala tudi Žiga Fifolt in Tim Osolnik. Fifolt (210 cm, 1993) se je lani v Krko vrnil po šestih sezonah igranja v slovenskih klubih in v Estoniji. Kot drugi center je v 2. ABA ligi v dobrih 13 minutah na tekmo dosegal po 3,4 točke in 2,4 skoka na tekmo, v državnem prvenstvu pa je igral dobrih 10 minut na tekmo imel praktično povsem enako statistiko, so zapisali na spletni strani novomeškega kluba.

Pred začetkom lanske sezone se je v Krko vrnil tudi Osolnik (196 cm, 1996) in, kot so dejali v klubu, navduševal predvsem z nepopustljivo igro v obrambi. V 2. ABA ligi je v povprečju igral 17 minut in dosegal 4,7 točke, 2 skoka in 1,4 podaje na tekmi, v državnem prvenstvu pa je zaradi poškodbe sredi sezone odigral manj in v dobrih 14 minutah zabeležil 3,8 točke, 1,4 skoka in 1 podajo na tekmo.

»V pretekli sezoni sta oba pokazala, da lahko igrata na nivoju, ki ga želimo igrati. Imela sta sicer nekaj težav s poškodbami, vendar so te sedaj sanirane, zato pričakujemo, da bosta v naslednji sezoni na igrišču prikazovala še več,« je ob podpisu pogodbe z igralcema dejal predsednik kluba Andraž Šuštarič.

M. Ž.