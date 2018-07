Poklicna matura 2018 na Srednji zdravstveni in kemijski šoli

10.7.2018 | 12:50

Novo mesto - Na Srednji zdravstveni in kemijski šoli Šolskega centra Novo mesto smo v petek, 6. julija, uspešno zaključili spomladanski rok poklicne mature, saj je od 223 dijakov zrelostni izpit uspešno opravilo 205 dijakov oziroma 91,9 %.

71 maturantov (31,8 %) je doseglo odličen uspeh, od tega pa je bilo kar 18 zlatih maturantov, med njimi 7 diamantnih z vsemi 23-imi točkami (Vanja Barle, F4b, Maja Pene, F4b, Maja Marinčič, K4a, Jan Šiler Hudoklin, K4b, Anja Berk, Z4b, Nastja Gorše, Z4b, Špela Šušteršič, Z4b). Svečana razglasitev rezultatov in podelitev spričeval ter obvestil je potekala v športni dvorani Leona Štuklja. Dijake, ki so pridobili poklice srednje medicinske sestre, srednjega zdravstvenika, kemijskega tehnika/-ice, farmacevtskega tehnika/-ice in kozmetičnega tehnika/-ice sta s spodbudnimi besedami in lepimi mislimi na nadaljnjo pot pospremila direktor Šolskega centra Štefan David in ravnateljica Damjana Papež.

Maturantom čestitamo ter jim želimo veliko uspeha na nadaljnji življenjski poti.

Andreja Kmet, tajnica PM