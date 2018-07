Mladi arhitekti iščejo ideja za razvoj občine

Študentje arhitekture so iskali nove ideje in priložnosti za razvoj občine Dolenjske Toplice. (Foto: R. N.)

Dolenjske Toplice - Pretekli teden so občino Dolenjske Toplice pod drobnogled vzeli študentje in njihovi mentorji Fakultete za arhitekturo v Ljubljani. Na arhitekturno-urbanistični delavnici, ki so jo pripravili skupaj s topliško občino, so skupaj ob pogovoru z domačini pa tudi uslužbenci občinske uprave raziskovali nove ideje in rešitve za prostorski, gospodarski in za turistični razvoj občine.

Namen delavnice je bil podati konkretne odgovore, kako v naravno ali vaško okolje umestiti turistične kapacitete, ki na nevsiljiv, a sodoben način omogočajo prebivanje v naravnem okolju Kočevskega roga in Dolenjskih Toplic. Pri iskanju rešitev so imeli proste roke, občina pa je želela tudi, da preverijo možnost prestavitve gasilskega doma v Dolenjskih Toplicah, ki je po besedah župana Jožeta Muhiča premajhen za potrebe gasilcev in na nepravem mestu, saj v njegovi okolici gasilci ne morejo imeti vaj. »Študentom smo predlagali novo lokacijo ob tovarni obutve, vendar prepuščamo, da mladi arhitekti skušajo poiskati še boljšo rešitev v neposredni okolici centra,« je dejal župan.

Na občini se nadejajo, da bodo študentje našli tudi kakšno idejo za ureditev Lukovega doma v Kočevskem rogu. »Ta dom, za katerega smo od ministrstva za kulturo pridobili stavbno pravico, bi želeli uporabljati kot vstopno točko v Kočevski rog. A ne za velike, ampak za manjše skupine,« pravi Muhič. Območje Kočevskega roga ima zelo velik turistični potencial, a je hkrati zelo ranljiv, poudarja Rok Žnidaršič, mentor mladih arhitektov. »V Sloveniji so nekatera območja tako oblegana, da so že ogrožena; to se lahko zgodi tudi Kočevskemu rogu. Zato smo razmišljali, kako obstoječe kapacitete in neizkoriščen potencial povezati.«

V septembru bodo njihove ideje tudi predstavili. Gotovo bo kakšna, ki bo zelo dobra.

