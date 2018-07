Nesreča na avtocesti; ob nabiranju gob naletel na protiletalske naboje

10.7.2018 | 18:50

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Ob 17.03 je na avtocesti pri priključku Trebnje zahod, smer Ljubljana, osebno vozilo zapeljalo s ceste, trčilo v protihrupno ograjo, se večkrat prevrnilo in obstalo na pospeševalnem pasu avtoceste. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so na kraju oskrbeli štiri poškodovane osebe in jih odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj prometne nesreče, odklopili akumulator, posuli razlite motorne tekočine z vpojnim sredstvom, pomagali reševalcem in do prihoda dežurnih delavcev DARS usmerjali promet, so sporočili z regijskega centra za obveščanje Novo mesto.

V gozdu našel protiletalske naboje

Ob 17.44 je v gozdu pri Novem mestu občan ob nabiranju gob našel 49 protiletalskih nabojev. Nevarno najdbo sta prevzela pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske regije in jo odpeljala v ustrezno skladišče.

R. N.