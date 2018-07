Z avtom po travnatem pobočju

11.7.2018 | 07:00

Sinoči ob 21.39 uri je v naselju Lončarjev Dol, občina Sevnica, osebno vozilo zapeljalo s cestišča in se prevrnilo po travnatem pobočju. Pri tem se je ena oseba poškodovala. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali mesto dogodka, odklopili baterijo, nudili pomoč poškodovanemu, reševalcem NMP in policiji ter zagotovili razsvetljavo. Reševalci NMP Sevnica so voznika na kraju ustrezno oskrbeli in prepeljali v UC SB Brežice.

S helikopterjem po bolnika

Ob 11.36 je posadka helikopterja Slovenske vojske z dežurno ekipo HNMP iz Brnika poletela v Osilnico po nenadno obolelo osebo in jo prepeljala v UKC Ljubljana. Gasilci PGD Osilnica so zavarovali kraj pristanka helikopterja in nudili pomoč pri prenosu osebe iz reševalnega vozila do helikopterja.

Nadležni sršeni

Ob 18.10 so na Kremenu, občina Krško, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odstranili sršenje gnezdo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP SELA HOM izvod Kamnje danes med 8.15 in 14.00 uro.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 7.00 do 10.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROSALNICE1, izvod Brodarič.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.00 do 9.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI LJUBEN SV.VID.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7.30 do 8.30 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRMADA;

- od 9.00 do 9.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ARTMANJA VAS;

- od 10.30 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRESKA;

- od 11.30 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVA PRI DOBRNIČU;

- od 12.30 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELCE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena oziroma motena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Nuklearno naselje predvidoma med 8. in 10. uro in na območju TP Krško Resa predvidoma med 11. in 14. uro; za področje nadzorništva Krško okolica: na območju TP Brezje - nizkonapetostni izvod Brezje predvidoma med 8.30 in 13. uro in za področje nadzorništva Brežice: na območju TP Zakot 4 - nizkonapetostni izvod Kršak-Filipčič predvidoma med 8. in 9. uro.

M. K.