Prenova mestnega jedra: Križišče ostaja zaprto

11.7.2018 | 16:00

Rok za prometno zaporo oz. zaključek prenove križišča pri Kandijskem mostu so podaljšali do 31. julija. (Foto: M. M.)

Novo mesto - Minil je mesec dni, kolikor naj bi delavci CGP s podizvajalci potrebovali za prenovo križišča med Pugljevo in Sokolsko ulico ter Glavnim trgom. Zaradi gradbenih del je od začetka junija za motorni promet zaprt Kandijski most, prehod z mostu v mesto ali ven je mogoč le za pešce. Tako naj bi bilo še vsaj do konca tega meseca.

»Prihajamo v fazo, ko bo treba zapreti križišče ob Kandijskem mostu in ko bo most zaprt za motorni promet v obe smeri. Ta faza se bo začela predvidoma 5. junija, po torkovi jutranji konici. Prva faza te ureditve vse infrastrukture pod zemljo bo trajala največ en mesec, v nadaljevanju pa bo treba potem izvesti še zaključna dela,« je konec maja povedal novomeški župan Gregor Macedoni.

A kot je opaziti, gradbena dela še vedno potekajo, izvajalci imajo dovoljenje za omenjeno zaporo sicer do nedelje, 15. julija. »Izvajalec del je že podal najavo za podaljšanje roka zapore na tem delu ceste zaradi povečane porabe časa pri izkopu v skalnata tla, prestavitvah obstoječih inštalacij ter interventne sanacije obstoječega kamnitega zidu na zgornjem delu Pugljeve ulice. Predvideno je podaljšanje zapore do 31. julija,« so za Dolenjski list zamudo pojasnili na rotovžu.

V tem času velja tudi drugačen prometni režim. V središče mesta je z avtomobili mogoče do parkirišč pri Anton Podbevšek teatru in kot doslej s Prešernovega trga nazaj na Rozmanovo, medtem ko je promet po ozki Sokolski ulici speljan v obratni smeri kot sedaj.

Višje na Glavnem trgu delavci izvajajo zaključno tlakovanje, zato so občasno onemogočeni dostopi do posamičnih objektov s trga. Glede prenove so z občine še dodali: »Tlakovanje spodnjega dela lepo napreduje, nadaljujemo tudi gradnjo priključkov in urejanje pločnikov, zato načrtujemo, da bodo dela v spodnjem delu trga končana poleti, v jesenskih mesecih pa tudi preostala dela.«

M. Martinović

novejši najprej Komentarji (4) 1d nazaj 2 (3) (1) (3)(1) Oceni Jan Ja jbm mast, kaku pa lahku vozjo zdj mimu Sokolca, kaj zdej ni več nevaren al kaku? Nevarn je biu kr je biu uhn umetnik not zdej ku ni več pa ni več nevarnosti? Dobru tu, zdej pa dejmo ispraznit rotovž kr je nevaren za Nm, ko bojo šli vun NM več bne bo u nevarnosti. Se prau stavba je "nevarna" če je not nevarn človek.Ja zanimivo to obračanje in tolmačenje besede nevarno :)Nm bo v nevarnosti usaj do 17 novembra še... 1d nazaj 6 (7) (1) (7)(1) Oceni Rezultat Kaj pa sofinanciranje, ki ga je Župan oglaševal. Še vedno nič. Promet katastrofa. Nezadovoljni prebivalci Glavnega trga, podjetniki ki tam domujejo, občani zaradi prometa (ki se tudi po končanju del ne bo spremenil). Važno da je Gregor Macedoni zadovoljen, ko gleda iz svoje pisarne na Rotovžu. Katastrofa.... 13h nazaj 3 (3) (0) (3)(0) Oceni MačoMan Stalno nekomu "prihaja" v fazo, bolj ko se bližajo dela končnemu roku za izgradnjo. Ta vehementna časovnica, ki jo na vsak način skrivajo pa se spreminja sproti. Če bo trg obnovljen do 2020 bo to še v redu, saj narejeno ni nič, tisto malo kar je pa je tako narobe in bo treba podreti in na novo. Čez dan se dela, naslednji dan pa razbija kar se je včeraj delalo. Novomeški sizifov trg. Pa da ne omenjamo, da je projekt še vedno brez evropskih sredstev, kar je še slabše od vseh napak ki jih delajo, kot je na primer ta, da cel trg visi v eno stran, kakor da je to vse skupaj načrtoval pijani arhitekt. 4h nazaj Oceni organika Tudi obnova ceste v Šmihelu poteka bolj po polžje, veliko krajanov se nas sprašuje zakaj je za slabih 100 metrov ceste potrebnih celih šest mesecev, glede na najavo zaključka del v novembru letos ? Če bi tako gradili avtoceste, bi bil cestni križ tam nekje pri prvem tretjem ovinku. Tudi sicer KS Šmihel obnavlja lokalne ceste in gradi pločnike tako, da dela naroči in plača samo za polovico trase ? Če se zapeljete do Sv. Roka se lahko prepričate o tej čudni potezi. Če niso imeli dovolj penezev, naj bi dela izvedli, ko bi bi jih bilo dovolj za cel odsek. Vse skupaj spominja na stari dobri socializem na vasi ! Preglej samo prijavljene komentatorje