Pet udeležencev prometnih nesreč odpeljali v bolnico

11.7.2018 | 14:40

Ilustrativna fotografija (Foto: R. N., arhiv DL)

Včeraj okoli 17. ure so policiste obvestili o prometni nesreči na avtocesti pri izvozu za Trebnje. Opravili so ogled in ugotovili, da je 42-letni voznik avtomobila iz Srbije zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste, kjer se je z vozilom prevrnil. Reševalci so v bolnišnico odpeljali lažje poškodovanega voznika in tri sopotnike.

Nekaj pred 22. uro se je zgodila prometna nesreča tudi v okolici Sevnice. Policisti so ugotovili, da je 39-letni voznik avtomobila v ovinku izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Lažje poškodovanega voznika so reševalci odpeljali v bolnišnico. Možje postave so še ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,80 miligrama alkohola.

Prijeli sedem tujcev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Črnomlja in Metlike izsledili ter prijeli sedem tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z njimi še niso zaključeni.

Ukradel orodje

V naselju Sela pri Ratežu je v noči na ponedeljek nekdo iz gospodarskega objekta ukradel električno ročno orodje. Lastnika je oškodoval za 1.800 evrov.

J. A.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 1d nazaj –1 (0) (1) (0)(1) Oceni Mariam Jarman Najboljša ponudba .... Moja prva plača Googlu 23847 EUR za delo 3 ure na dan na spletu. Sem se pridružil tej službi pred 3 meseci in zaslužil 33592 € v zadnjem mesecu tega dela. Preprosto in enostavno opraviti delo in zaslužek je ogromen. Tudi tisti, ki so novi, lahko zlahka zaslužijo 230 evrov na uro in dobički so lahko sčasoma še večjii ... ●●●●● ➤➤➤➤ www.WebJob8.Com Preglej samo prijavljene komentatorje