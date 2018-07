Policija v Narodnem domu; Macedoni meni, da si nekateri svetniki ne zaslužijo sejnine

11.7.2018 | 18:05

Varnostniki družbe Sintal in gasilci so v torek okoli desete ure skozi zadnja vrata vstopili v zabarikadiran novomeški Narodni dom. Kmalu so prišli še policisti, ki so okoli dve uri varovali širše območje in s policijskimi trakovi zaprli vse dostopne poti. Podrobno o dogajanju poročamo v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Ping pong med petimi opozicijskimi strankami in novomeškim županom Gregorjem Macedonijem še vedno poteka. Potem ko so stranke že drugič sklicale novinarsko konferenco in na njej znova javno zastavljale vprašanje županu, je ta za Dolenjski list med drugim povedal, da je občinska uprava prek odgovorov na svetniška vprašanja razjasnila že marsikatero pretekli torek omenjeno temo in da ga zanima, zakaj prejemajo sejnine, če si teh odgovorov niti ne preberejo.

Na novomeškem okrožnem sodišču se je prejšnji teden začelo sojenje 61-letnemu Silvu Palčiču iz Rumanje vasi v občini Straža, ki je lani na božični večer do smrti zabodel svojo ženo Anico Palčič, ko je prišla od maše. Zabodel jo je vsaj osemnajstkrat, zaradi najmanj štirih hudih vbodov pa je izkrvavela. Ta je v svoji obrambi povedal, da se dogodka ne spomni in celo namignil, da mu je kdo podtaknil kakšno drogo ali pomirjevala. Več v Dolenjcu.

Že dlje časa so prebivalci Javorovice in bližnjih vasi pod Gorjanci nezadovoljni zaradi hudega prometa tovornjakarjev, ki iz tamkajšnjih gozdov vozijo hlodovino. To se dogaja že več let, zadnja leta pa še intenzivneje. Tudi to, poleg številnih drugih zgodb, objavljamo v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

novejši najprej Komentarji (5) 13h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni MačoMan Zakaj macedoni piše odgovore, katere je nesmiselno brati ? Če misli da se lahko izmotava na način "bo jutri", za financiranje ki bi moralo biti že nekaj let nazaj se moti. Če misli, da si določeni svetniki ne zaslužijo sejnine pa kar na plano z imeni. Glede na to da je večim svetnikom grozil, da jih bo tožil ravno zaradi nečesa kar so prebrali /preveč/... 9h nazaj –2 (0) (2) (0)(2) Oceni Maša Novo mesto pač nikdar ne bo Ljubljana. Sokolski dom pa ne Metelkova. Ko poslušam raznorazne razprave o tem, ali je Macedoni res moral narediti kar je ( pred volitvami ) se zavedam, da je s takšno potezo sprožil val ogorčenja na eni strani, po drugi strani pa se strinjam z njim. G. Šeremet, umetnik, slikar in vsi ostali, ki so te prostore uporabljali, bi lahko vsaj nekaj prispevali v občinsko blagajno. Pustimo zdaj pred toliko in toliko leti, ko je bilo z donacijami posameznih lokalnih podjetnikov in dobrih ljudi obnovljeno kar nekaj prostorov v sami notranjosti stavbe. Lepo je tudi, da so skrbeli več let da stavba še bolj ni propadla,kot je. Prejšnji župan ( naj mu bo zemlja lahka ) niti vsi ostali poprej, se niso tega "problema" bili sposobni lotiti, temveč so zadeve pometali pod preprogo. Narodni dom ne propada iz danes na jutri, ampak že desetletja in desetletja, tako da, končno se je našel človek, ki ima jasno vizijo kaj želi in kako želi ta dragocen košček Sokolske ulice povrniti v dobro (VSEH!) ljudi. Mladeniči in mladenke, ki so te prostore dolgo dolgo časa uporabljali, brez da bi povrnili vsaj nek simbolični (denarni) znesek lastniku, pa seveda ne morejo pričakovati, da bo v bodoče tudi tako. Verjamem, da jim boste na Rotovžu prisluhnili ter omogočili nadaljno možnost ( kot vsem ostalim občanom in občankam) umetniškega ustvarjanja, kajti verjemite, politika, kultura in umetnost gresta z roko v roki v primeru dolgoročnega vtisa nekega prostora, predvsem pa njegovih ljudi. Kar se tiče "Sokolca" pa nebi bilo slabo, da se na Občini pozanimate kako je v primeru Metelkove. Da ne bo prihajalo v bodoče pri realizaciji načrtov do kakšnih neljubih razkritij. 8h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni Maša Mojca Optimistka Organika itd... Če si mnenja da bi morali ti " umetniki, slikarji in vsi ostali" prispevati v občinsko blagajno, zakaj pa ne prispeva goga, situla, patriot ter DNŠ ? Je namreč ravno obratno, ti obrati celo črpajo iz občinske malhe.... Vsaj dosedajšni župan se je problema lepo lotil in s temi umetniki ni bilo problema, samo macedonc je neka posebnost, ker hoče imeti ta narodni dom za njegove dnš hobotnice, ker je že poprej ponujal prostor lokal patriotu, pa ga ta ni vzel. Samo ne mi pričat o vaši humanitarnosti in prisluhanju ker se vas vidi ko čez šajbo. 8h nazaj 3 (3) (0) (3)(0) Oceni Muca maca Maša, kar nekaj ... Če bi se dala podučiti, bi vedela, da je projekt prenove Nardonega doma resneje začel prejšnji župan, torej Muhič. Kar velja tudi za Glavni trg. Macedoni pa to le nadaljuje. Gled3e na to, kako počasi reči potekajo, pa bo zadeve (Glavni trg in Narodni dom) očitno zaključil novi župan, če ne celo en za "novim" ... 4h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni miha Pa tole prijavljanje je super... Preglej samo prijavljene komentatorje