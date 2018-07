Na mokronoški mivki se obetajo zanimivi obračuni

11.7.2018 | 18:45

Del organizatorjev, ki so pred dnevi skrbno pripravljali igrišči in urejali okolico. (Foto: R. N.)

Mokronog - V Mokronogu se jutri začenja mednarodni turnir v odbojki na mivki, ki je največji tovrsten turnir na Dolenjskem. Na njem bodo poleg nekaterih tujih ekip nastopile tudi najboljše slovenske dvojice med dekleti in tudi fanti, zato se na mokronoški mivki obetajo zanimivi obračuni.

Jutri bodo na sporedu kvalifikacije, v katerih se bodo moške in tudi ženske ekipe borile za štiri prosta mesta, ki peljejo v glavni del tekmovanja, ki bo na sporedu v petek in soboto. Tam bodo nastopile tudi štiri ekipe, ki so po točkah najvišje uvrščene na mednarodni lestvici, še štiri ekipe, dve domači in dve tuji, pa bodo lahko zaigrale s povabilom organizatorja, to je Kluba odbojke na mivki Mokronog, ki je bil ustanovljen leta 2011, v njem pa so številni nekdanji mokronoški odbojkarji, ki si že vrsto let prizadevajo pripraviti odmeven mednarodni turnir.

Nanj sta se že prijavila lanskoletna državna prvaka Tadej Boženk in Danijel Pokeršnik, ki nastopata tudi na turnirjih svetovne serije. Pred dnevi sta v avstrijskem Badnu končala na 13. mestu, aprila na Tajskem pa jim je malo zmanjkalo, da bi se uvrstila med najboljših osem. »Mislim, da bosta nastopila tudi Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik, ki prav tako nastopata na turnirjih svetovne serije. Po vsej verjetnosti prideta tudi najboljši srbski in hrvaški dvojici, upamo pa še na kakšno ekipo iz Avstrije in Italije,« je pred dnevi o močni zasedbi na turnirju povedal predsednik kluba Matic Žlajpah, ki upa, da bodo najboljšim štrene mešali tudi domači odbojkarji. Zato sta povabilo organizatorja dobila obetavna David Renko in Ivan Vrhovšek ter Grega Erpič in Martin Kosmina, ki sta bila lani na turnirju tretja, pravi Žlajpah. Finale bo v soboto zvečer pod žarometi.

Kakšne so letošnje novosti in kaj v klubu načrtujejo za naslednje leto, pa si lahko preberete v jutrišnji številki Dolenjskega lisa.

R. N.