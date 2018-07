Jutri brez vode in elektrike

11.7.2018 | 18:20

Javno podjetje Komunala Črnomelj obvešča uporabnike pitne vode, da bo jutri od 7. do 11.30 zaradi vzdrževalnih del prekinjena oskrba s pitno vodo v Črnomlju in sicer v ulicah: del Zadružne ulice, ulica bratov Klemenc in ulica 11. avgusta.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo jutri od 8. do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PAUNOVIČI.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

- od 7.15 do 8.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOM SLOVENSKIH PIONIRJEV DOLENJSKE TOPLICE;

- od 12. do 13. ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OBČICE;

- od 13.15 do 14. ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARE ŽAGE;

- od 8.45 do 9.45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POLJANE;

- od 10.45 do 11.45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALI RIGELJ;

- od 10.45 do 11.45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OBČICE 2.

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah jutri med 11. in 14. uro prekinjena dobava električne energije na območju transformatorske postaje ČISTILNA MIRNA izvod PAPEŽ.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo jutri od 8.30 do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI TRG na izvodu STARI TRG.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo jutri od 7.30 do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RATEŽ .

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. L.-S.