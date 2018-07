Iskrilo se je na drogu z gnezdom štorkelj

12.7.2018 | 07:00

ilustratitvna slika (Foto: arhiv; A. H.)

Včeraj ob 08.12 uri se je v križišču Ljubljanske ceste in Ceste 2. grupe odredov v Ivančni Gorici začelo iskriti na vozlišču električnega daljnovoda na lesenem drogu, na katerem gnezdijo štorklje. Posredovali gasilci PGD Ivančna Gorica, ki so zavarovali območje. Dežurna služba Elektra je odpravila napako na stičišču.

Gorele saje in smeti

Sinoči ob 20.08 uri so na Zgornjem Obrežu, občina Brežice, zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Požar so pogasili gasilci PGD Spodnja Pohanca in Brežice okolica.

Ob 22.28 so v Kerinovem Grmu, občina Krško, gorele smeti. Dva manjša požara so pogasili gasilci PGE Krško.

Danes brez vode ...

Javno podjetje Komunala Črnomelj obvešča uporabnike pitne vode, da bo danes od 7.00 do 11.30 ure zaradi vzdrževalnih del prekinjena oskrba s pitno vodo v Črnomlju: del Zadružne ulice, Ulica bratov Klemenc in Ulica 11. avgusta.

... ali elektrike

Distribucijska enota Novo mesto- nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PAUNOVIČI.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:15 do 8:30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOM SLOVENSKIH PIONIRJEV DOLENJSKE TOPLICE;

- od 12:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OBČICE;

- od 13:15 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARE ŽAGE;

- od 8:45 do 9:45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POLJANE;

- od 10:45 do 11:45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALI RIGELJ;

- od 10:45 do 11:45 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OBČICE 2.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:30 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI TRG na izvodu STARI TRG.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RATEŽ.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo med 11:00 in 14:00 prekinjena dobava energije na območjuTP ČISTILNA MIRNA izvod PAPEŽ.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena oziroma motena dobava električne energije za področje nadzorništva Sevnica na območju TP Lisca Spodnje Brezovo izvod smer Očko med 8. in 14. uro.

M. K.