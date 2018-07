Povprečna ocena črnomaljskih maturantov nad državnim povprečjem

12.7.2018 | 08:00

V Srednji šoli Črnomelj je uspešno maturiralo 92,5 odst. maturantov.

Črnomelj - V Srednji šoli Črnomelj so včeraj zvečer ravnateljica Elizabeta Prus in razredničarki Alexandra Kočevar in Gordana Popovič Lozar gimnazijcem svečano podelile spričevala splošne mature. Prvič jo je opravljalo 40 dijakov in dijakinj, uspešnih pa jih je bilo 37. Njihova uspešnost je bila 92,5-odstotna, medtem ko je bilo slovensko povprečje 93,6 odst., vendar pa so črnomaljski dijaki v povprečju dosegli 21,29 točke, državno povprečje pa je 20,06 točke.

Kar 15 dijakov je bilo na maturi odličnih, dodatne tri maturantke pa so bile zlate. Dosegle so namreč 30 točk in več. To so bile Zvonka Janežič, Nika Strmec in Katja Čadonič. Poleg ravnateljice je prisotne pozdravila tudi črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič, ki je med drugim maturantom položila na srce, naj se, ko bodo zaključili s študijem, vrnejo v Belo krajino.

Prejšnji teden so v Srednji šoli Črnomelj podelili tudi spričevala poklicne mature, ki jo je opravljalo 12 strojnih tehnikov, vsi pa so bili uspešni. Prav tako je uspešno zaključilo šolanje vseh šest oblikovalcev kovin in orodjarjev.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

Galerija































starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 13h nazaj Oceni Zvonka Čestitam dijakom za opravljeno maturo in želim veliko uspeha pri študiju. Čestitam tudi staršem in profesorjem, saj brez njih ne bi bilo tega uspeha. 12h nazaj Oceni partizan škoda , ker več kot pol teh ki so končali uspešno gimnazijo ne bo več nič drugega končalo, kakšen poklic bojo imeli, Nekaj gre narobe Preglej samo prijavljene komentatorje