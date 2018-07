Izbrali četverico finalistov za nagrado novo mesto

12.7.2018 | 09:00

Foto: M. Ž., arhiv DL

Ljubljana, Novo mesto - Tempirana bomba Blaža Kutina, Menažerija Eve Markun, Ribji krik Toma Podstenška in Razvezani Ane Schnabl so štiri zbirke kratke proze, nominirane za nagrado novo mesto festivala Novo mesto short, ki ga je tretje leto zapored, a drugič pod tem imenom pripravila novomeška založba Goga. Nominirance so razglasili včeraj na Vodnikovi domačiji v Ljubljani, nagrado pa bodo podelili 31. avgusta na gradu Grm v Novem mestu v okviru festivala Novo mesto short, ki bo potekal od četrtka, 30. avgusta, do sobote, 1. septembra.

Strokovno žirijo so sestavljali člani Društva slovenskih literarnih kritikov, in sicer Ana Geršak kot predsednica ter člani Vanesa Matajc, Matej Bogataj, Mojca Pišek in Žiga Rus, pod drobnogled pa so vzeli več kot 50 zbirk. Lani je nagrado dobila Suzana Tratnik za zbirko Noben glas.

Življenjepise nominirancev in utemeljitev žirije si lahko preberete v priponkah.

M. Ž.