V Krko se vrača tudi Luka Lapornik

12.7.2018 | 11:10

Luka Lapornik (Foto: I. V., arhiv DL)

Novo mesto - Po dveh sezonah v Španiji in Romuniji se v novomeško člansko košarkarsko ekipo vrača Luka Lapornik. Luka je za Krko igral tri sezone od 2013/14 do 2015/16, v teh letih je veliko prispeval k uspehom kluba in z njim osvojil en naslov državnih in tri naslove pokalnih prvakov, so sporočili iz novomeške Krke.

V pretekli sezoni je v ekipi romunske Steaue igral povprečno 22 minut na tekmo in dosegel 8,5 točk, 3 skoke in 1,6 asistenco na tekmo.

»Vesel sem, da se vračam v Novo mesto, saj sem tam odigral eno najboljših sezon v karieri do sedaj in imam na to obdobje lepe spomine. Hitro smo se dogovorili za sodelovanje, prepričalo me je ponovno igranje ABA lige, ambicije kluba, sestava ekipe. Zdi se mi pomembno, da so v klubu zadržali okostje ekipe. Mislim da lahko dam s svojimi izkušnjami tej ekipi veliko, saj mi odgovarja stil igre, ki ga goji trener Petrov. Naredil bom vse, za doseganje zastavljenih ciljev,« je ocenil Luka Lapornik.

Trener Simon Petrov pa dodal: »Luka je s svojo borbenostjo, izkušnjami in fizičnimi predispozicijami pomembna okrepitev za našo ekipo. S svojo pozitivno energijo se bo odlično vklopil v ekipo in z njim lahko pričakujemo še eno uspešno sezono.«

M. Ž.