Obnovili bodo stopnišče na Bregu

12.7.2018 | 12:15

Novomeški breg (Foto: lokalno.si)

Novo mesto - Na rotovžu sta novomeški župan Gregor Macedoni in Slavko Strasbergar, direktor podjetja FA – ST, ki je bilo izbrano za izvajanje gradbenih del, podpisala pogodbo za obnovo stopnišča na Bregu. Ta zajema vzpostavitev javne razsvetljave, ureditev opornih zidov in kanalizacije na celotnem delu prehoda od hišnih številk 12 in 14 ulice Breg do Župančičevega sprehajališča ob reki Krki, so sporočili iz novomeške občine.

Začetek dobrih 82.430 evrov (z DDV) vredne naložbe predvidevajo v avgustu, po zaključku del pa bodo občani pridobili sprehajalno pot, ki ima zaradi pomena Brega tudi kulturno vrednost za Novomeščane, so še dodali v sporočilu za javnost. Podpisa pogodbe se je udeležil tudi predsednik Krajevne skupnosti Center Matija Škof.

M. Ž

