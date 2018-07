Sestri nad rubežnika

Sestri Klavdija in Mateja Kraševec (zadnja si je obraz pred fotografiranjem zakrila s torbico) na novomeškem sodišču. (Foto: L. M.)

Novo mesto - Neplačevanje dolgov lahko pripelje do rubeža, kar se redko izteče brez zapletov. Tudi v belokranjskem primeru je bilo tako.

Sestri, 34-letna Mateja Kraševec iz Črnomlja, in 24-letna Klavdija Kraševec iz Semiča, sta skupaj in s silo pred skoraj tremi leti, 31. avgusta, okoli 15.42, skušali na dvorišču stanovanjskega bloka, v katerem živi Klavdija, preprečiti pomočnikoma sodnega izvršitelja rubež Matejinega avtomobila opel astra in popis preostalega premičnega premoženja.

Rubež se je zgodil zaradi plačila 764 evrov. Kot je na predobravnavnem naroku na Okrožnem sodišču povedal okrožni državni tožilec Srečko Hočevar, je Klavdija, po poklicu avtoserviserka, zaposlena v Revozu, na pomočnika sodnega izvršitelja vpila in ju grdo zmerjala, na poziv, da jima izroči prometno dovoljenje, pa je na pomoč priskočila sestra Mateja – tudi ona zaposlena v Revozu, in jima zagrozila, da ju bo povozila, če bosta poskusila zarubiti avtomobil. Ko je eden skušal odstraniti registrsko tablico z zadnjega dela avtomobila, sta ga obe z rokami tolkli v predel prsi in ga odrinili, drugemu pomočniku, ki je skušal odstraniti tablico s sprednjega dela avtomobila, pa je Mateja namenoma stopila na nogo in ga odrinila, sedla v avtomobil in namerno zapeljala proti njemu. Ta je k sreči odskočil, sestri Kraševec pa dejanja nista uspeli dokončati in uradni osebi sta vozilo kljub vsemu vendarle zarubili.

Kot jima očita obtožnica, sta sestri tako storili vsaka po dve kaznivi dejanji poskusa preprečitve uradnega dejanja uradni osebi. Tožilec je v priznanju krivde za Klavdijo, ki je še neobsojena in ni v drugem kazenskem postopku, predlagal pogojno obsodbo, in sicer enotno kazen leto in tri mesece zapora s preizkusno dobo treh let; za Matejo, ki je že bila kaznovana prav zaradi kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja uradni osebi, pa ravno tako pogojno obsodbo, in sicer enotno kazen leto in pol zapora s preizkusno dobo petih let, »čeprav se ta dejanja ponavljajo, a v zadnjih treh letih se to le ni zgodilo,« je v obrazložitev povedal tožilec.

A sestri krivde po obtožnici nista priznali; kot je povedala okrožna sodnica Betka Šimc, bo razpisana glavna obravnava skladno z določili sodnega reda. Zagovornica obtožene Mateje Kraševec, odvetniška kandidatka Tjaša Jakljič, je predlagala zaslišanje izvedenca psihološke stroke, »ki bo pregledal obtoženko in podal mnenje, ali je normalno zrela osebnost brez znakov osebnostnih motenj, ali ima normalne odnose do uradnih oseb in ali je sploh sposobna očitanih kaznivih dejanj«. Klavdija Kraševec, ki je na sodišče prišla brez zagovornice, je predlagala isto. Tožilec Hočevar je vztrajal pri predlogih obtožbe; zahteval je zaslišanje prič in pregled vse listinske dokumentacije, nasprotoval pa je predlogu obrambe glede izvedenca, »saj v spisu nič ne kaže, da bi sestri imeli kakšne osebnostne motnje ali zadržke do uradnih oseb, če že, pa bi bil na mestu izvedenec psihiatrične stroke«.

