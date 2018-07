Spoštovane bralke, spoštovani bralci!

12.7.2018 | 13:30

Na spletnih straneh www.dolenjskilist.si in lokalno.si v zadnjem času beležimo povečano število anonimnih žaljivih komentarjev in t.i. spamov, v katerih anonimne osebe ponujajo ugodna posojila, nerealne zaslužke ipd.

Na to ste nas opozarjali tudi bralci obeh portalov, ki vas tovrstne stvari motijo. Da bi vam omogočili nemoteno branje in komentiranje vsebin, smo spremenili način prijave v sistem. Odslej bo to mogoče, če se boste prijavili s profilom naše spletne strani ali facebook oz. google profilom. Ponovna prijava vam bo vzela le nekaj sekund.

Hvala za razumevanje, upam, da boste še naprej z veseljem komentirali naše objave. Vabim vas k strpnem in konstruktivnem dialogu, brez nepotrebnih žalitev, ki lahko prizadenejo tako posameznike kot določene skupine ljudi.

Renata Žnidar, odg. urednica spletnih portalov www.dolenjskilist.si in lokalno.si