Karambol v križišču

12.7.2018 | 19:00

Velika Loka - Danes ob 6.38 sta v križišču na Veliki Loki trčili osebni vozili. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Trebnje so na kraju nesreče oskrbeli dve poškodovani osebi in ju odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj prometne nesreče, odklopili akumulatorja, s tehničnim posegom iz vozila rešili poškodovano osebo, posuli razlite motorne tekočine z vpojnim sredstvom, pomagali reševalcem in izvlekli vozilo iz obcestnega jarka na cesto.