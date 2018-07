Jutri dan tehnike v vrtnarstvu in poljedelstvu

13.7.2018 | 08:00

Dan kmetijske mehanizacije v vinogradništvu so pripravili leta 2012 (Foto: B. D. G.)

Podbočje, Križaj - Jutri, v soboto, ob 9. uri se bo na kmetijskih površinah namakalnega sistema Kalce–Naklo II, ob cesti Kostanjevica na Krki–Brod pri Podbočju–Veliko Mraševo, začela strokovna prireditev Dan tehnike 2018, ki bo letos namenjena obdelavi tal ter namakanju v vrtnarstvu in poljedelstvu.

Po otvoritvi s kulturnim programom in nagovorih bo ob 9:30 sledila predstavitev ponudbe vseh sodelujočih razstavljavcev, nato pa se bodo med 10. in 14. uro vrstili vodeni prikazi delovanja kmetijske tehnike za pridelavo zelenjave in poljščin ter namakalnih sistemov. Zanje bo poskrbel Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto v sodelovanju s strokovnjaki Biotehniške fakultete Ljubljana, Kmetijskega inštituta Slovenije in Urada za meteorologijo Agencije RS za okolje.

Od 10. pa vse do 16. ure, ko se bo strokovna prireditev zaključila, bodo razstavljavci in drugi sodelujoči na stojnicah ob prireditvenem prostoru predstavljali svoj proizvodno-prodajni program.

Organizatorji sporočajo, da bo večina dogajanja potekala na njivskih površinah, zato priporočajo vsem obiskovalcem, naj se primerno obujejo, saj bo prireditev v vsakem vremenu.

Na območju namakalnega sistema Kalce-Naklo 2 bodo ta dan prikazali najsodobnejšo kmetijsko tehniko za obdelavo tal in namakanje pri pridelavi zelenjave in poljščin. Predstavili se bodo glavni ponudniki kmetijske tehnike in opreme, namakalne opreme, zavarovanih prostorov, repromateriala, semen, sadik in gnojil. Na ogled bodo posevki zelenjave in poljščin.

V vodenih prikazih bodo predstavili najsodobnejše pristope pri obdelavi tal, gnojenju, namakanju, setvi in varstvu rastlin ter zraven ponudili strokovne komentarje.

Kot sporočajo iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto, želijo tudi s tako strokovno prireditvijo prispevati k temu, da bi se pridelava zelenjave in žita ponovno razširila nazaj na tista območja, na katerih se je nekoč že pridelovala. Začasni podatki Statističnega urada namreč kažejo, da delež v Sloveniji pridelanih zelenjadnic v skupni porabi močno pada in je zato samooskrba le še 32-odstotna.

B. D. G.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 13m nazaj Oceni Nancy Jones Google zdaj plačuje 22594 $ na 33825 $ na mesec za delo na spletu od doma. Sem se pridružil tej službi pred 12 meseci in sem zaslužil $ 385742 v zadnjem letu iz te službe. Vedno sem slišal, da drugi ljudje govorijo o tem, koliko denarja lahko opravijo na spletu, zato sem se odločil, da ga preučim. No, vse je bilo res in sem popolnoma spremenila m0jee življenje. Tu sem začel ●●●● ❥❥❥ ❥❥❥❥❥ www.WebJob8.Com Preglej samo prijavljene komentatorje