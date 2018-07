Krava padla v gnojnično jamo; davi dvakrat zagorelo

13.7.2018 | 06:50

Včeraj ob 18.25 uri je na cesti Dobliče-Stari trg ob Kolpi v bližini odcepa za naselje Tanča Gora, občina Črnomelj, osebno vozilo zapeljalo na brežino, se prevrnilo na bok in obstalo na cestišču. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so na kraju oskrbeli dve poškodovani osebi in ju prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulator, pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanih, vozilo postavili na kolesa in nudili pomoč vlečni službi pri nalaganju ter pomagali usmerjati promet.

Davi zagorelo

Danes ob 5.47 so zaradi požara na objektu v kraju Gorenje Selce, občina Trebnje, sprožili sireno sistema javnega alarmiranja v kraju Velika Loka, Občine, Čatež, Trebanjski Vrh in Šentlovrenc. Podrobnosti še niso znane.

Ob 6.43 so zaradi požara na objektu v kraju Grm, občina Trebnje, sprožili sireno sistema javnega alarmiranja tudi v kraju Ponikve, Lukovek in Račje selo.

Reševanje krave

Včeraj ob 17.39 je v Stranski vasi v občini Novo mesto krava padla v gnojnično jamo. Gasilci GRC Novo mesto so jo izvlekli iz jame.

Odstranili sršene

Ob 18.46 so gasilci PGE Krško in PGD Senovo na Elektrarniški cesti v Brestanici s pomočjo lestve odprli opaž na večstanovanjskem objektu in odstranili sršenje gnezdo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 7.30 do 8.30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. PAKA, TP MIHELJA VAS, TP PETROVA VAS, TP ROŽANC in TP SELA PRI OTOVCU;

- od 8.00 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VOJNA VAS;

- od 10.30 do 11.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DEPONIJA VRANOVIČI, TP OKLJUK, TP VRANOVIČI TP ZASTAVA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 9.30 do 10.30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VAVTA VAS.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10.00 do 14.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URBANOV HRIB , izvod Ivec.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RATEŽ VOVKO;

- od 7.30 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVA PRI ŠKOCJANU.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto med 8. in 12. uro na območju TP Sovretova izvod proti Koloniji; nadzorništva Krško okolica med 8.30 in 13. uro na območju TP Nova gora izvod Ravno in nadzorništva Brežice med 13. in 14. uro na območju TP Rajec 2.

M. K.

