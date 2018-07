Jutri nadaljujejo z urejanjem pločnikov na Glavnem trgu

13.7.2018 | 09:00

Fotografija je ilustrativna (Foto: M. M., arhiv DL)

Novo mesto - Urejanje pločnikov v sklopu prenove mestnega jedra se bo nadaljevalo jutri, 14. julija. To bo znova v določeni meri vplivala na dostop do poslovnih in stanovanjskih objektov, ker bo po že opravljeni odstranitvi potekalo betoniranje in ulivanje novih pločnikov, so sporočili iz novomeške občine.

Predviden odsek tokrat zajema objekte Glavnega trga s hišnimi številkami 23 in 24, do katerih bo to soboto in nedeljo dostop iz trga onemogočen.

M. Ž.