Utrinki s tabora raziskovanja in kreativnosti

13.7.2018 | 08:50

Mirna Peč, Bohinj - Učenci 7., 8. in 9. razreda OŠ Toneta Pavčka smo se 1. junija odpravili na Tabor raziskovanja in kreativnosti v CŠOD Bohinj.

V petek smo ob 13. uri krenili izpred šole in se ob 16. uri ustavili pri slapu Savica. Nato smo odšli v CŠOD Bohinj in se ob nastanili v sobah. Dom smo si delili z orkestrom, ki nam je s svojo glasbo polepšal večere. Zvečer pa smo odšli na predstavitev Triglavskega narodnega parka in se odpravili na daljši sprehod okoli jezera, kjer smo opazovali netopirje.

V soboto smo po zajtrku odšli po delavnicah. Imeli smo jezikovno delavnico, pri kateri smo preučevali Prešernovo pesnitev Krst pri Savici in gorenjsko narečje, športno, pri kateri smo kolesarili in pešačili okoli Bohinja, geografsko, pri kateri smo raziskovali naravne znamenitosti in relief Bohinja, glasbeno, pri kateri smo igrali na svoja glasbila ter ustvarjali lastne skladbe, in naravoslovno delavnico, pri kateri smo preučevali živali, rastline ter lastnosti vode v jezeru. Po napornem dopoldnevu je sledilo kosilo, nato pa smo odšli naprej po svojih delavnicah, ki so potekale do večerje. Zvečer smo imeli družaben večer.

V nedeljo so nas po zajtrku ponovno čakale delavnice, ki so trajale do kosila. Nato smo polni novih znanj in izkušenj prijetno utrujeni odšli domov.

Maja Cesar in Nina Saje,

OŠ Toneta Pavčka, Mirna Peč