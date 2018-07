Na dodatno usposabljanje v Italijo

13.7.2018 | 09:00

Črnomelj - Osnovna šola Milke Šobar – Nataše iz Črnomlja je že dobro leto vključena v projekt Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropski socialni sklad. Ključni cilj projekta, ki smo ga poimenovali Program dodatnega usposabljanja (PDU), v katerem delujemo kot konzorcijski partner CIRIUS Vipava, je opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela.

V ta namen mentorici na šoli organizirava, vodiva in sooblikujeva delavnice namenjene starejšim učencem obeh izobraževalnih programov, ki bi le-tem nudile dodatna znanja glede na njihove interese in sposobnosti in izkušnjo dela v resničnem, lokalnem okolju. Učenci so se dodatno izobraževali v Centru biotehnike in turizma Grm Novo mesto, na Turistični kmetiji družine Cerjanec, pri Vesni Hedžet – Masaže in terapije, v piceriji Belokranjka, v M-nohtnem studiu Marjane Tomić, v Zdravstvenem domu Črnomelj in v Dnevnem centru Doma starejših občanov Črnomelj. Dodatna znanja učenci pridobivajo tudi z delom na šolskem vrtu in gospodinjski učilnici.

Del dejavnosti je namenjen tudi izobraževanju zaposlenih na projektu. Tako sva se mentorici v začetku julija udeležili dvodnevne strokovne ekskurzije v Italijo. Ogledali smo si center Anffas Onlus Cento in socialno zadrugo La lanterna di Diogene. Obe vključujeta odrasle osebe z motnjami v razvoju, a si ne bi mogli biti bolj različni. Medtem ko ena nudi prvenstveno bivanje, nego in prehrano, je temelj druge skupno delo na zelenjavnem vrtu, v hlevih in kuhinji ter strežbi (poleg kmetije je restavracija). Obisk nama bo služil kot navdih pri načrtovanju novih dejavnosti za naše učence in opomnik, da je človek resnično srečen, ko dela, kar ljubi.

N. Aupič,

OŠ Milke Šobar - Nataše Črnomelj

