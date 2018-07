V Dolenjskih Toplicah spremenili režim pakiranja

13.7.2018 | 10:15

Tlakovano parkirišče Sokolski trg za KKC-jem (Foto: P. P.)

Dolenjske Toplice - Od danes dalje velja na nekaterih parkiriščih v Dolenjskih Toplicah spremenjen režim parkiranja, so sporočili iz topliške občine. Parkiranje so na Zdraviliškem trgu med pošto in župniščem ter na obeh parkiriščih za KKC, tlakovanem in makadamskem, omejili na dve uri, razen za vozila z dovolilnico. Do zdaj je bilo na vseh treh dovoljeno parkirati do pet ur. Na Zdraviliškem trgu je parkiranje na parkiriščih za invalide omejeno do tri ure, neomejeno pa se da parkirati na parkirišču na ulici Maksa Henigmana (levo v smeri proti centru Toplic).

Parkomatov, ki bi tiskali listke z označenim časom prihoda, na omenjenih parkiriščih ne bodo nameščali, ampak bodo občanom razdelili parkirne ure z opisom parkirnega reda v občini. Sicer pa je, kot so še dodali v obvestilu občanom, v vozilu čas prihoda označiti na vidnem mestu na armaturi pod vetrobranskim steklom.

M. Ž.

starejši najprej

