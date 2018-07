O ogrevanju, mladih, mrliški vežici in še čem

13.7.2018 | 11:15

Semiški svetniki so sejali tri ure in pol.

Semič - Semiški svetniki so včeraj zasedali zadnjič pred poletnimi počitnicami in za 16 točk dnevnega reda porabili tri ure in pol. Seznanili so se s poročilom o delovanju daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. Kot je dejal direktor Zarje Ekoenergije Ivan Hribar, je sistem daljinskega ogrevanja vseh šest ogrevalnih sezon deloval zanesljivo in kontinuirano, v tem času pa v kraju zaradi ogrevanja na biomaso niso porabili več kot milijon litrov kurilnega olja, kar pomeni, da je šlo v ozračje 3.500 ton manj ogljikovega dioksida, kot bi šlo sicer.

Svetniki so obravnavali in sprejeli tudi strategijo razvoja turizma v destinaciji Bela krajina od leta 2018 do 2022 ter celostno grafično podobo destinacijske znamke Bela krajina. V drugi obravnavi so sprejeli tudi odlok o ustanovitvi javnega podjetja CERO-DBK d.o.o., čeprav je eden od svetnikov menil, da je sprejem odloka za semiške občane škodljiv.

V prvi in drugi obravnavi so sprejeli rebalans občinskega proračuna. Precej časa so se zadržali pri amandmaju, v katerega so zapisali, da bi gradnjo mrliške vežice v Črmošnjicah črtali iz proračuna, denar pa namenili za preplastitev ceste na Potoke. Nekateri svetniki so se s predlogom strinjali, drugi ne, na koncu pa so le sprejeli sklep, da mrliško vežico uvrstijo v proračun za leto 2019 ter se zavezali, da bo – tako kot je bilo določeno že sicer - dokončana v prihodnjem letu. Uvrščena pa je tudi v razvojne programe za leto 2019.

Veliko časa so svetniki namenili tudi razpravi o tem, kako prijazna je semiška občina mladim. Ugotovili so, da bi mladim morali ponuditi več, da bi ostali v občini, a tudi tistim, ki so se pripravljeni naseliti na semiški konec od drugod. Predvsem bi jim morali po ugodni ceni ali celo brezplačno ponuditi gradbene parcele. Bolj bi jih morali vključevati tudi v društva, saj - razen v gasilskih in pevskih društvih – mladih skoraj ni. Ugotovili so, da bodo morali storiti še marsikaj za dobrobit mladih, da pa je tudi nekaj primerov dobrih praks. Kot primer so navedli Stransko vas.

Predsednik Gasilske zveze Semič Rudi Kofalt je na koncu predstavil še prispevek semiških gasilcev pri sanaciji po neurju s točo, ki je 8. junija prizadelo ne le črnomaljsko, ampak tudi del semiške občine. V semiški občini je 124 gasilcev s 27 vozili pomagalo pokriti 96 objektov, opravili pa so 4.514 prostovoljnih ur. V črnomaljski občini pa so v 6.800 urah pomagali prekriti 88 objektov. V akcijah v obeh občinah je sodelovalo 232 semiških gasilcev.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

