Med spravilom pšenice padel s podesta, kar je bilo zanj usodno

13.7.2018 | 12:15

Ilustrativna fotografija (Foto: S. G., arhiv DL)

Brežiški policisti so bili včeraj okoli 10. ure obveščeni o nesreči pri delu v Vrhovski vasi. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih se je nesreča zgodila v kmetijskem objektu. 75-letni moški je pri spravilu pšenice na podestu z višine okoli 2,5 metrov padel skozi odprtino za krmljenje živine. Moški je zaradi hudih poškodb v popoldanskih urah v bolnišnici umrl. Policisti bodo o ugotovitvah po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

Prehitra je bila

Nekaj po 6.30 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na Veliki Loki. Ugotovili so, da jo je povzročila 34-letna voznica avtomobila, ki je zaradi nepravilne strani vožnje trčila v avtomobil, ki ga je vozil 38-letni voznik. Povzročiteljica nesreče in 25-letna potnica v njenem vozilu sta se v nesreči lažje poškodovali.

Voznica in otrok v bolnico

Nekaj po 18. uri se je zgodila prometna nesreča na cesti med Dobličami in Starim Vrhom. Črnomaljski policisti so ugotovili, da je 23-letna voznica avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in se prevrnila. Reševalci so v bolnišnico odpeljali voznico in otroka, ki je bil v njenem vozilu. Oba sta se v nesreči lažje poškodovala.

V osebnem avtomobilu prevažal sedem ilegalcev

Novomeški kriminalisti so nekaj pred 20. uro v okolici Dolenjskih Toplic ustavili osebni avtomobil ljubljanskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da je 37-letni državljan Makedonije v vozilu prevažal sedem državljanov Pakistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. 37-letnemu osumljencu kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države so odvzeli prostost in ga pridržali. Državljane Pakistana bodo po zaključenih policijskih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom.

Prijeli 22 tujcev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Policijske postaje Črnomelj izsledili in prijeli 22 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z njimi še niso zaključeni.

J. A.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 14m nazaj Oceni Nancy Jones Google zdaj plačuje 22594 $ na 33825 $ na mesec za delo na spletu od doma. Sem se pridružil tej službi pred 12 meseci in sem zaslužil $ 385742 v zadnjem letu iz te službe. Vedno sem slišal, da drugi ljudje govorijo o tem, koliko denarja lahko opravijo na spletu, zato sem se odločil, da ga preučim. No, vse je bilo res in sem popolnoma spremenila moje življenje. Tu semm začell ●●●● ❥❥❥ ❥❥❥❥❥ www.WebJob8.Com Preglej samo prijavljene komentatorje