Luka Blažič za direktorja Knjižnice Mirana Jarca

13.7.2018 | 13:25

Obsežni dnevni red 31. seje je občinski svet včeraj na rotovžu relativno hitro predelal in sprejel oz. soglašal z vsemi predlogi občinske uprave.

Amandma SMC, da bi lahko podelili tudi posthumne nagrade ali priznanja, v kolikor je kandidat ali kandidatka umrl oz. umrla v zadnjem koledarskem letu, ni bil sprejet. Na sliki Mojca Špec Potočar in Borut Škerlj, občinska svetnika SMC.

Tudi Alojz Kobe (GAS) je skupaj z ostalimi svetniki vložil dva amandmaja. OS je potrdil njegov predlog glede izgradnje meteorne kanalizacije novega investitorja v poslovni coni Mačkovec, ni pa soglašal s predlogom, da bi vsi starši vrtec plačali en dohodninski razred manj, torej tudi tisti brez stanovanjskega kredita. Na fotografiji mu Mojca Tavčar pojasnjuje spremembe prostorskega načrta ob Ljubljanski cesti.

Novo mesto - V razmeroma kratkem času, dobrih treh urah, so novomeški občinski svetniki in svetnice včeraj popoldne na zadnji seji pred poletjem obdelali 31 točk dnevnega reda. Med drugimi so soglašali z ustanovitvijo podjetja Cero-DBk, urejanjem romskega naselja Brezje-Žabjak, gradnjo novih blokov na Jakčevi, sprejeli proračun za prihodnje leto in večjemu številu staršev s stanovanjskim kreditom omogočili popuste pri plačilu vrtca. Podali so tudi soglasje k imenovanju Luke Blažiča za direktorja Knjižnice Mirana Jarca in pozitivno mnenje kandidaturi Gregorja Sepaherja za direktorja novomeškega Razvojno-izobraževalnega centra.

Včerajšnja seja je minila v znamenju množice prostorskih aktov za posamične projekte, večino v drugi obravnavi, med katerimi je eden najpomembnejših ureditev romskega naselja Brezje-Žabjak.

Občinski proračun za leto 2019 sicer načrtuje 49,6 milijona evrov prihodkov in 51,1 milijona odhodkov ter tako 1,5 milijona evrov primanjkljaja. Proračun so včeraj potrdili v drugem branju, od prvega pa so nekaj več denarja med drugim namenili projektom za starejše občane in Anton Podbevšek teatru, 150.000 tisočakov več oz. še enkrat toliko, kot je bilo sprva planirano, bodo namenili za nujno prenovo v OŠ Center ter 250 tisočakov za ureditev vodovoda Gornja Težka Voda.

Kot je znano, lahko starši s stanovanjskim kreditom vrtec plačajo en razred manj, kot jim je to določil center za socialno delo, od včeraj pa bodo te ugodnosti deležni tudi tisti starši, ki imajo svoje otroke v zasebnih vrtcih s koncesijo in ne le v javnih vrtcih. Občinski svet je spremenil tudi odlok o podelitvi občinskih priznanj in nagrad, a bomo podrobneje o (redkih) razpravah na občinski seji in posameznih projektih poročali v tiskanih izdajah Dolenjskega lista.

Tekst in foto: M. Martinovič

Galerija