Nenadoma izštekani - niti mrk jih ne zmoti

13.7.2018 | 14:25

Ko zvečer sva sama, ko le noč je z nama, pa želiva isto si oba ... sta zapela Anja Pavlin in Jošt Štrucelj. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - V glasbenem svetu kroži šala o razliki med glasbeniki in muzikantarji. Razlike načelno ni, dokler nekdo ne ugasne luči. Tedaj glasbeniki onemijo, muzikantarji pa igrajo naprej. Priložnost za eksperiment na osnovi zgornje šale so imeli pevci novomeškega mešanega pevskega zbora Pomlad sinoči na gradu Grm, kjer so tako rekoč ponovili svoj decembrski koncert PoPmlad, na katerem so obdelali bisere iz zlate dobe slovenske popevke.

Atrij grmskega gradu je bil poln, ozračje pa je bilo tako pozitivno naelektreno, da je v nekem trenutku sredi koncerta vse skupaj preobremenilo grajsko varovalko in z elektriko podprti inštrumenti in mikrofoni so ugasnili, zbor je zajela tema. Pa to zborovodkinje Alenke Podpečan, ki je pripravila tudi večino aranžmajev slovenskih popevk za svoj zbor, ni zmotilo. S svojimi pevci je posegla v bogat repertoar bolj klasične zborovske literature in zbor je, dokler ni ozvočevalcem uspelo pripeljati elektrike nazaj v vsa zvočila in luči, zapel pesem a cappella.

S koncertom POPmlad se je tako sinoči tudi uradno začelo Poletje na gradu Grm, kot so v podnaslovu v Založbi Goga letos poimenovali Novomeške poletne večere, ki jih za razliko od minulih let ne morejo pripraviti na razkopanem Glavnem trgu.

Enakonočje in Dan ljubezni pa Poletna noč, Zemlja pleše, Ko boš prišla na Bled, Cifra mož, Orion, Ne čakaj na maj, Čez Šuštarski most, Kako sva si različna in druge mojstrovine iz zlate dobe slovenske popevke so z odličnim orkestrom, ki je spremljal zbor in se mu je v drugi polovici koncerta pridružil še godalni kvartet Corcoras, ter izjemni solisti zvenel čarobno, celo tako čarobno, da je pregnal dež, ki je močil prizorišče še nekaj ur pred začetkom, in je pregnal zvezde, ki so med nastopom pomladi sijale nad gradom, ko so tonski mojstri ravno pospravili svojo opremo.

Tokratni program PoPmladi, ki je za Pomlad že četrta, je zbor pripravil za svojo petindvajsetletnico. Tokrat so koncert izpeljali v nekoliko spremenjeni različici, saj so vloge večine gostujočih solistov prevzeli člani zbora, ki so svoje delo opravili vrhunsko. Projekt PoPmlad je zbor Pomlad prvič postavil na oder leta 2004 na Muzejskih vrtovih pod vodstvom argentinskega zborovodje Fernanda Meijasa, ki je zbor prevzel pred njegovo desetletnico in ga vodil celo desetletje. Tedaj so se lotili velikih hitov iz svetovne zakladnice rocka in popa in s tem navdušili ne le novomeško, ampak tudi slovensko občinstvo, saj so bili prvi zbor, ki se je pri nas lotil tudi zabavne glasbe na tak način. Po drugi in tretji izvedbi v letih 2006 in 2008 je PoPmlad za celih devet let utihnila, zbor Pomlad pa se je ta čas posvetil predvsem klasični zborovski literaturi in še naprej zbiral nagrade na zborovskih tekmovanjih doma in v tujini.

Predstava za otroke, napovedana za jutri, odpade zaradi boleznim in je prestavljena na soboto, 28. junija, ob 11. uri. Naslednji dogodek v sklopu Novomeških poletnih večerov bo četrtkov pogovor dveh izjemnih žensk, ki ju najbrž ni treba posebej predstavljati - Svetlane Slapšak in Ksenije Horvat -, ki mu bo sledil koncert novomeške jazzovske pevke Ane Čop s hišnim bendom - v četrtek, 19. julija, ob 20. uri.

Igor Vidmar

