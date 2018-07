Pahor sprejel gasilce in prostovoljce, ki so sodelovali pri odpravljanju posledic neurja s točo v Beli krajini

13.7.2018 | 15:30

Z današnjega sprejema pri predsedniku države. (Foto: Daniel Novaković/STA)

Ljubljana - Predsednik države Borut Pahor je danes sprejel gasilce in prostovoljce, ki so se odlikovali pri odpravljanju posledic silovitega in močnega neurja, v katerem sta bili najbolj prizadeti občini Črnomelj in Semič. Pri odpravljanju posledic je skupaj sodelovalo kar 3.686 srčnih mož in žena. Udeležence sprejema sta ob predsedniku republike nagovorila tudi gasilski poveljnik Jože Vrščaj in županja Občine Črnomelj Mojca Čemas Stjepanovič.

Čemas Stjepanovičeva se je zahvalila vsem, ki so prizadetim ob nesreči priskočili na pomoč. V prvi vrsti gre po njenih besedah zahvala štabu Civilne zaščite Občine Črnomelj, vsem trem belokranjskim gasilskim zvezam in vsem gasilskim zvezam v državi, pa tudi gasilcem iz sosednje Hrvaške.

Po poročanju STA je opozorila tudi na druge težave, s katerimi se srečujejo v Beli krajini, med drugim je omenila problematiko tretje razvojne osi. »Prevozili smo dolgo pot do Ljubljane, ki tokrat na srečo ni bila intervencijska. Nemalo vozil bi lahko hitreje prišlo na pomoč, če bi imeli hitro cesto,« je dejala. Predsednikaje prosila, naj ustrezne državne organe pozove, naj ne iščejo vedno novih rešitev, saj so Belokranjci usklajeni glede umestitve v prostor že sprejetih državnih prostorskih aktov za prvo in drugo fazo izvedbe.

Predsednik Pahor je dejal, da ni naključje, da so sprejem priredili en mesec po neurju. S tem so želeli ljudi opomniti »na profesionalno ter nesebično pomoč gasilcev v času, ko smo jih neizogibno potrebovali.« Tudi sam se je zahvalil vsem gasilkam in gasilcem, zlasti tistim, ki so posredovali v Beli krajini.

Omenil je tudi pismo, ki ga je v sredo dobil od gasilskih društev iz Bele krajine. »Pismo izraža skrbi, ki jih imajo vsi prostovoljni gasilci in gasilke,« je povedal. Pojasnil je, da so pismo v uradu zelo natančno preučili in pripravili opomnik za vsako od približno desetih zahtev, pričakovanj, opozoril, ki jih gasilci in gasilke naslavljajo na predsednika republike. V njem so gasilci predsednika prosili, da bi se zavzel za njihove zahteve in bi poskušali ugotoviti, katere so uresničljive ter kako.

»Sprejmite moje trdno zagotovilo, da bom ob sicer protokolarnem sestanku, ki ga ima predsednik republike z novim predsednikom vlade, ta vprašanja in vaše skrbi prav gotovo imel med tistimi, ki mu jih bom predložil,« je dejal.

Tudi poveljnik Gasilske zveze Črnomelj Jože Vrščaj se je zahvalil vsem, ki so po junijskem neurju pomagali. »Geslo Gasilske zveze Črnomelj je Ne boj se za pomoč, mi bdimo dan in noč, in predsednik, zagotavljam vam, da bomo bdeli še naprej,« je poudaril.

M. Ž., STA