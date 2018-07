Dvakrat gorelo zaradi strele, tudi poplave in plazovi

Ob 5.31 se je na avtocesti pri Medvedjeku, občina Trebnje, zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih vozil. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali mesto nesreče in odklopili akumulatorja. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so na kraju pregledali dve poškodovani osebi. Za odpravo posledic nesreče so poskrbeli dežurni delavci DARS.

Dvakrat zagorelo

Ob 5.44 je v Gorenjih Selcah, občina Trebnje, strela udarila v gospodarsko poslopje in zanetila požar. Gasilci PGD Trebnje, Velika Loka, Čatež pod Zaplazom, Občine, Šentlovrenc, Trebanjski Vrh in Veliki Gaber so omejili in pogasili požar na objektu velikosti 12 x 20 m. Gasilci so iz objekta odstranili uničene stroje, s pomočjo avtodvigala večjo količino sena in ožgano ostrešje. Višino škode bodo ocenile pristojne službe.

Ob 6.41 je v Grmu, občina Trebnje, udar strele zanetil požar v stanovanjski hiši. Gasilci PGD Trebnje, Ponikve, Lukovek, Račje selo so pogasili ogenj. V požaru je bila uničena streha objekta in mansarda ter poškodovani pritlični prostori. Obveščene so bile pristojne službe.

Meteorna voda poplavljala

Ob 6.28 je v naselju Korita, občina Trebnje, meteorna voda zalila spodnje prostore stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Dobrnič so s protipoplavnimi vrečami zaščitili vhod v stanovanjski objekt in preusmerili tok vode mimo hiše, izčrpali vodo iz objekta ter s pomočjo domačih in vaščanov očistili prostore in dvorišče.

Ob 6.45 je v Gorenjih Sušicah, občina Dolenjske Toplice, meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Dobindol so izčrpali vodo iz prostorov.

Ob 6.50 je v ulici Ljuben v naselju Uršna sela, občina Novo mesto, meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše in garažo. Gasilci PGD Uršna sela so izčrpali vodo iz prostorov in očistili dvorišče.

Ob 7.14 je v naselju Dobrnič, občina Trebnje, meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Dobrnič so izčrpali vodo in očistili prostore.

Ob 7.27 sta gasilca PGD Mirna Peč v naselju Malenska vas, občina Mirna Peč, preusmerila meteorno vodo, ki je ogrožala več objektov, in odstranila podrto drevo.

Ob 7.42 je v naselju Dobindol, občina Dolenjske Toplice, meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Dobindol so izčrpali vodo iz prostorov.

Ob 7.45 je v Stopičah, občina Novo mesto, meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto so izsesali vodo iz prostorov.

Ob 10.20 je v naselju Pristava, občina Novo mesto, meteorna voda zalila klet starejše stanovanjske hiše. Gasilci PGD Podgrad Mehovo so s potopno črpalko prečrpali vodo iz prostora.

Plazovi



Ob 6.41 se je zaradi močnega deževja sprožil zemeljski plaz na cesti med naseljema Rdeči Kal in Svetinja, občina Trebnje. Obveščeni so bili dežurni delavci Komunale Trenje.

Ob 8.08 je na cesti Dolž – Pangrč grm v občini Novo mesto, zemeljski plaz zasul cesto. Delavci Cestnega podjetja Novo mesto so odstranili zemljino in očistili cestišče.

Ob 8.10 se je na cesti Mirna Peč—Novo mesto v naselju Rogovila, občina Mirna Peč, zaradi močnega deževja sprožil zemeljski plaz. Dežurni delavec Cestnega podjetja Novo mesto je cestišče očistil.

Ob 10.06 se je zaradi močnega deževja sprožil zemeljski plaz na cesti Stopiče—Dolž pred naseljem Sela pri Zajčjem vrhu v občini Novo mesto. Obveščeni so bili dežurni delavci Cestnega podjetja Novo mesto.

Onesnaženje Krke

Ob 8.57 je bil novomeški operativni center obveščen o oljnem madežu, ki naj bi plaval na gladini reke Krke pri naselju Potok v občini Straža. Gasilci GRC Novo mesto so s čolnom pregledali vodotok, vendar niso opazili nobenih posebnosti.

