Krški turizem bo prevevala energija

13.7.2018 | 18:20

Darja Radič je krškim svetnikom predstavila osnutek občinske turistične strategije. (Foto: B. B.)

Krško - Krški občinski svetniki so včeraj sprejeli osnutek občinske turistične strategije 2018-2022. Nastajala je na Centru za podjetništvo in turizem Krško, kjer so za strokovno svetovalko pri projektu angažirali nekdanjo gospodarsko ministrico Darjo Radič.

Kot je povedala Radičeva, so pri pripravi strategije sledili nacionalnim ciljem, to je razvoju zelenega in aktivnega petzvezdičnega turizma, čemur pa dodajajo razlikovalno prednost – energijo.

»Na kaj ljudje najprej pomislijo, ko rečejo Krško? Na nuklearko. Vprašanje, kako gre to skupaj s turizmom, je bilo kar velik izziv, na koncu pa smo se odločili, da bomo to energijo prevedli v glavni element krškega turizma. Ne le kot elektriko, ampak kot neko splošno pozitivno energijo, ki lahko preveva vse tukajšnje turistične produkte, naj bo to čokolada za Rajhenburga ali cviček,« je svetnikom na predstavitvi strategije pojasnjevala Radičeva.

Povedala je še, da ima Krška občina v turističnem smislu precejšnje potenciale (kulturne, naravne, kulinarične, vinske, ...), da pa so njene posebnosti in znamenitosti razmeroma slabo poznane, zato bo potrebno v prihodnosti največ dela vložiti v krepitev promocije, oblikovanje turistične blagovne znamke, povezovanje in krepitev turističnih produktov in zmogljivosti ter razvoj kadrov.

Radičeva predlaga, da bi v Krškem oblikovali vsaj en petzvezdični turistični produkt - največ potenciala za to ima po njenem mnenju Grad Rajhenburg – s katerim bi se umestili na zemljevid najboljših slovenskih doživetij in ki bi predstavljal osrednjo turistično atrakcijo občine.

Strategija vsebuje tudi akcijski načrt za njeno uresničitev in okvirni finančni načrt. Ta v naslednjih petih letih predvideva za približno 4,5 milijonov evrov zasebnih vlaganj v krepitev namestitvenih kapacitet in 3,5 milijona evrov pretežno javnih sredstev, ki bi jim morali vložiti v promocijo, trženje in oblikovanje turističnih produktov.

B. B.