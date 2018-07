FOTO: Strela udarila v Škandrovo poslopje in hišo Ravnjakovih

13.7.2018 | 18:50

Franc Glavan in Milka Kastelic

Gorenje Selce, Grm - Vraževerni so danes dobili dober razlog, da bodo še naprej verjeli, da petek 13. prinaša smolo. Jutranje nevihte, ki so zajele Dolenjsko, so pustile ožgan pečat na dveh objektih v trebanjski občini. Nekaj pred šesto je strela udarila v gospodarsko poslopje Glavanovih (po domače Škandrovih) v Gorenjih Selcah, slabo uro pozneje pa še v stanovanjsko hišo mlade družine Ravnjak v Grmu.

Gorenje Selce: Živino spustili

"Zjutraj sem se že odpeljal v službo, bil sem v Trebnjem, ko so me klicali, da gori štala," nam je povedal Franc Glavan s Škandrove domačije.

Njegova sestra Milka Kastelic, ki živi v sosednji hiši, je prva klicala gasilce, kasneje je izvedela, da so jih za njo tudi drugi vaščani, ki so opazili ogenj.

"Naš sosed je gasilec, in ko je videl ogenj, se je takoj odpeljal na Občine, kjer je gasilski dom, da se je hitro vrnil z gasilskim avtomobilom in še drugimi gasilci, ki so takoj začeli gasiti," doda Kastelčeva.

Vaščani so jim priskočili na pomoč s stroji in rokami.

Požar je uničil okoli 80, 90 kubičnih metrov sena, 75 kock ječmenove slame, zamenjati bo treba tudi celotno ostrešje.

"Živino smo spustili, vsi štirje biki, ki so bili v hlevu, so najprej stekli proti gozdu, zdaj so začasno pri sosedu. Rešili smo tudi zajca," izvemo od domačih, ki dodajo, da so na varno spravili tudi stroje.

Škandrovi so hvaležni vsem, ki so jim priskočili na pomoč, tako gasilcem, ki so se borili z ognjem in potem še odstranili seno, kot domačinom, ki so takoj pripeljali stroje in začeli s sanacijo objekta.

"Res iskrena hvala," sta rekla Franc in Milka. Omenila sta, da so imeli objekt zavarovan.

Domačini, ki so pomagali pri sanaciji, so našteli več primerov udarov strel, ki so v zadnjih desetletjih udarile v objekte v bližnji okolici, med drugim pred kakšnimi 15 leti tudi v cerkveni zvonik v vasi.

Grm: Zagorelo na vrhu strehe

Streho Ravnjakovih so začasno pokrili s ponjavo.

V Grmu je ob pol sedmih zjutraj štiričlanska družina Ravnjak doživela nič kaj prijetno presenečenje.

"Ravno sem se odpravljal v službo, žena je oblačila starejšo hčerko, ko je nekaj počilo. Rekel bi, da niti ne tako močno. Slišati je bilo, kot bi vrglo ven glavno varovalko. Zmanjkalo je elektrike. Šel sem do otroške sobe in opazil, da se kadi s strehe. Ko sem prišel ven, sem pa videl, da gori na vrhu strehe na desni strani," je opisal Marko Ravnjak. Hitro je poklical 112, ker se nihče ni oglasil (pozneje je izvedel, da je takrat z operaterjem govoril sosed), je poklical na številko 113.

Kmalu so prispeli gasilci, še pred njihovim prihodom pa je skupaj s sosedom na hidrant priključil cev. Začela sta gasiti, vendar jima je takoj postalo jasno, da ognja na ta način ne bosta mogla pogasiti, saj je gorelo pod ostrešjem.

Mansarda je popolnoma uničena.

Gasilci so ogenj obvladali tako, da so z ostrešja na sredini potrgali mavčne plošče, pod katerimi je gorelo, odstranili pa so tudi nekaj vrst strešnikov.

Posledice udara strele so pri njih so kar hude: uničeno je ostrešje, mansarda, pa tudi pritlični prostori so deloma poškodovani.

"Ko so gasilci končali delo, smo streho zasilno pokrili s ponjavo. Imamo super sosede, ki so se organizirali in jih pripeljali," doda Ravnjak.

K sreči imajo hišo zavarovano. "Ravno čakamo cenilca iz zavarovalnice Adriatic Slovenica, da oceni škodo," je še rekel, sosed pa je dodal, da je bil udar strele tako močan, da je kar v nekaj sosednjih hišah razbilo modeme.

Tekst in foto: Janja Ambrožič

