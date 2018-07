Sprejem za domače raftarje

14.7.2018 | 10:45

»Našim raftašem želimo, da dosežejo tako odlične rezultate tudi na svetovnem prvenstvu v Argentini,« so poudarili na občini Straža.

Straža - Straška občina je v četrtek popoldne pripravila sprejem za člane ekip domačega Rafting kluba Gimpex, ki so z evropskega prvenstva v raftingu v Bratislavi domov vrnili s kar desetimi medaljami. Ob podpori njihovih zvestih navijačev jim je za ta izjemni uspeh čestital župan Dušan Krštinc in jim izročil praktična darila. »Našim raftašem želimo, da dosežejo tako odlične rezultate tudi na svetovnem prvenstvu v Argentini,« so še zapisali v sporočilu za javnost.

Kot smo poročali, so mladinci Rafting kluba Gimpex iz Straže v postavi Matej Sabljak, Nejc Pirc, Luka Palčič in Nejc Henigman na nedavnem evropskem prvenstvu na Slovaškem osvojili naslov evropskega prvaka. Zelo dobro je med mladinci nastopila tudi druga straška ekipa, ki so jo sestavljali: Andraž Pirc, Žiga Šenica, Matija Krštinc in Bor Zupančič, saj so bili v skupnem seštevku tretji. Bronasto medaljo so med mlajšimi člani osvojili tudi Jan Avsenik, Miha Mazovec, Denis Dragovic in Žiga Šenica.

