Včeraj opera za otroke, prihodnjič komedija

14.7.2018 | 08:20

Palčke si je Eva Černe izbrala kar med gledalci.

Metlika - V okviru metliških mednarodnih poletnih kulturnih prireditev Pridi zvečer na grad je bila včeraj zvečer na grajskem dvorišču Sneguljčica, opera za otroke in mladino, a tudi za odrasle. V glavnih vlogah sta nastopila operna pevca, znana tudi iz popularne glasbe, sopranistka Eva Černe in tenorist Klemen Torkar. V predstavo sta kot sedem palčkov vključila še otroke, ki so si prišli ogledat predstavo. Letos so se organizatorji namesto filmskih predstav odločili za otroke in mladino pripraviti dve predstavi na grajskem dvorišču in očitno je bila ta njihova odločitev pravilna, saj je bilo dvorišče polno obiskovalcev.

Naslednja predstava bo na grajskem dvorišču v petek, 20. julija, ob 21. uri. V komediji Čakalnica bosta zaigrala Janez Hočevar - Rifle in Lado Bizovičar, ki čakata na vstop v onostranstvo. Ker nimata ne pametnega telefona ne računalnika ne revij, a časa na pretek, imata torej čas za smrtno resen in blazno zaguljeno - smešen pogovor. Gre za smrtno resno komedijo o starem in mladem pokojniku, ki niti slučajno še ne počivata v miru, in hkrati za nepozabno lekcijo za vse tiste, ki boste prej ali slej prišli v takšno čakalnico.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

