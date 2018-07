Domačini domačinom

14.7.2018 | 09:05

Med nastopajočimi so bile tudi ljudske pevke Šokice.

Semič - Tukajšnji Kulturni center že šesto leto pripravlja ob petkih Poletne večere pred Kulturnim centrom. Včeraj zvečer je bil tretji dogodek v letošnji sezoni, ki so mu dali naslov Pozdravljeno, poletje. Na teh petkovih večerih želijo Semičani povezati domačine ter jih spodbujati, da bi se jim pridružili bodisi kot nastopajoči ali kot gledalci.

Včeraj so v pestrem programu na prireditvi, ki jo je povezovala Tanja Prešeren Banovec, nastopili Anže Banovec, ljudske pevke Šokice, Tanja Simonič s prijatelji, Milan Štraus in Sonja Albina Štraus, Katja Stariha Hidanovič in njena hčerka Mimi, udeleženke Šole zdravja Semič ter Slavko Pavlakovič.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

Galerija