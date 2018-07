V delu Kostanjevice in Malencah brez vode

14.7.2018 | 10:55

Ilustrativna fotografija (Foto: B. B.)

Zaradi večje okvare na vodovodnem sistemu Kostanjevica na Krki je prekinjena dobave pitne vode v naselju Malence in obrtni coni Kostanjevica na Krki. S Kostaka sporočajo, da okvaro odpravljajo in da prosijo za razumevanje.

V Kostaku so na svoji spletni strani še zapisali, da se zaradi zapiranja vodovodnega sistema in nihanja tlakov v cevovodu lahko pojavi bela obarvanost pitne vode, ki je posledica raztopljenega zraka v vodi. Pojavi se lahko tudi obarvanost oziroma motnost vode. "Priporočamo, da v obeh primerih odstranite mrežice na pipi in vodo dobro iztočite."

B. B.