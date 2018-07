Avto in štirikolesnik, motorist in kolesar

14.7.2018 | 18:55

Ob 16.43 sta na območju naselja Stranje, občina Krško, trčila osebno vozilo in štirikolesnik. Pri tem se je ena oseba poškodovala. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj dogodka in do prihoda reševalcev oskrbeli ponesrečenca. Reševalci NMP Krško so voznika prepeljali v UC SB Brežice.

Ob 17.40 sta na relaciji Krško-Drnovo, občina Krško, trčila motorist in kolesar. Posredujejo reševalci NMP Krško in gasilci PGE Krško.

Ob 12.14 sta se v naselju Brezje pri Bojsnem, občina Brežice, na cesto podrli dve drevesi, ki sta onemogočali promet. Oviri je odstranila pristojna služba.

Ob 10.12 je na Cesti krških žrtev v Krškem v pritličju stanovanjske hiše počila vodovodna cev, voda pa je zalila kletni prostor. Posredovali so gasilci PGD Krško, ki so vodo izčrpali.

Ob 14.37 je občan pri zemeljskih delih na območju naselja Zavratec, občina Sevnica, našel neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Ljubljanske regije sta topovsko granato kalibra 47 mm, italijanske izdelave iz II. svetovne vojne odstranila ter varno uskladiščila.

B. B.