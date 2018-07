Kolesar in motorist hudo poškodovana

15.7.2018 | 08:30

Novo mesto - Reševalci in gasilci so imeli tokrat kar mirno noč, saj so nazadnje reševali ob 20.49, ko so v naselju Hudo, občina Novo mesto, gasilci GRC Novo mesto odstranili sršenje gnezdo in sršene s podstrešja stanovanjske hiše.

Kot smo že poročali, sta ob 17.40 na cesti Krško-Drnovo trčila motorist in kolesar. Dodajmo, da sta se pri tem oba poškodovala. Posredovali so gasilci PGD Veliki Kamen in PGE Krško. Gasilci so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč ponesrečencema do prihoda reševalcev. Reševalci so ponesrečenca dokončno oskrbeli in enega prepeljali v urgentni center Brežice, drugega pa v UKC Ljubljana.