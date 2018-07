Po Avstriji najvišje Brajkovič

15.7.2018 | 09:00

Jani Brajkovič na dirki Po Avstriji (Foto: Mario Stiehl)

Novo mesto - Včeraj se je v Welsu končala 70. kolesarska dirka po Avstriji. Zadnjo etapo je dobil kolesar Bahrain Meride Italijan Giovanni Visconti, v skupnem vrstnem redu pa je bil najboljši Belgijec Ben Hermans, kolesar ekipe Israel Cycling Academy. Od slovenskih kolesarjev je bil v skupnem vrstnem redu kljub velikim težavam s hrbtom najvišje uvrščen kolesar Adrie Mobil Jani Brajkovič, na osemnajsto mesto. Za zmagovalcem je zaostal sedem minut in osem sekund. Matej Mohorič, zmagovalec prve etape in drugi v šesti etapi, je bil v skupnem vrstnem redu 33., njegov zaostanek je znašal 23:48. Od uvrstitev novomeških kolesarjev v posameznih etapah velja omeniti sedmo in enajsto mesto Žige Grošlja v ciljnih šprintih druge in četrte etape in 14. mesto Janija Brajkoviča v tretji etapi s ciljem na Kitzbüheler Horn, ki jo je dobil kasnejši zmagovalec dirke Ben Hermans. Vzpon na Veliki Klek (Großglockner), kjer je pred leti zmagal sedanji trener novomeškega moštva Srečko Glivar in kjer je bil tokrat cilj pete etape, je najhitreje prevozil Nizozemec Pieter Weening. Jani Brajkovič je za njim zaostal štiri minute in 47 sekund in osvojil 32. mesto.

I. Vidmar