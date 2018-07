Prvaka Poljanec in Ljubijeva

15.7.2018 | 09:30

Andrej Poljanec

Novo mesto - Prvi dan članskega državnega prvenstva v atletiki so dolenjski in posavski atleti v Celju osvojili skupno osem medalj. Na najvišjo stopničko sta stopila člana novomeške Krke Andrej Poljanec v skoku ob palici in Klara Ljubi v teku na 5000 m, kjer je novomeški klub slavil celo dvojno zmago. Prvenstvo se nadaljuje danes.

Izidi, moški, 100 m:

1. Luka Marolt (Domžale) 10,83

- 400 m:

1. Žan Rudolf (Mass) 48,01

1500 m:

1. Jan Kokalj (Kladivar) 3:55,00

2. Matevž Cimermančič (Mass; Dolenjske Toplice) 4:02,59

- 5000 m:

1. Jan Brešan (Kladivar) 14:43,83

3. Sebastjan Puš (Krka) 16:27,59

4. Andraž Seničar (Krka) 16:55,28

5. Miha Povšič (Sevnica) 16:56,83

- 110 m ovire (+1,0 m/s):

1. Peter Hribaršek (Velenje) 14,99

5. Rok Kebelj (Krka) 17,43

- palica:

1. Andrej Poljanec (Krka) 5,00

5. Lan Uršič (Brežice) 420

- daljina:

1. Nino Celec (ASB) 723

3. Luka Kunej (Krka) 671

5. Mitja Kolenc (Krka) 665

- krogla:

1. Blaž Zupančič (Mass) 18,77

- kladivo:

1. Nejc Pleško (Olimpija) 75,31

3. Jan Pustovrh (Brežice) 50,33

ženske, 100 m (-0,8 m/s):

1. Tara Keber (Kro) 12,46

2. Tinkara Zalokar (Krka) 12,71

4. Sara Grubič (Krka) 12,94

- 400 m:

1. Anita Horvat (Velenje) 52,32

- 1500 m:

1. Urška Arzenšek (Kladivar) 4:39,23

- 5000 m:

1. Klara Ljubi (Krka) 18:48,49

2. Breda Škedelj (Krka) 18:50,27

- 100 m ovire (+1,1 m/s):

1. Joni Tomičić Prezelj (Oli) 13,48

- 4 X 100 m:

1. Kronos Ljubljana 48,06

- višina:

1. Maruša Černjul (Kla) 1,85

5. Anja Količ (Dolenjske Toplice) 155

- troskok:

1. Eva Mustar (Mass) 13,04

4. Mersiha Kazić (Dolenjske Toplice) 12,58

- disk:

1. Veronika Domjan (Ptuj) 54,55

- kopje:

1. Martina Ratej (Kla) 66,10

I. Vidmar

