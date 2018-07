V Simulakru razstavlja Anja Jelovšek

15.7.2018 | 10:30

Anja Jelovšek v Simulakru (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - V novomeški galeriji Simulaker je na ogled umetniški projekt Temelji vizualne umetnice Anje Jelovšek. Kot so zapisali ob razstavi se vizualna umetnica Anja Jelovšek z umetniškim projektom Temelji loteva kompleksne sociološke tematike, ekonomije osebnih odnosov v intimnem prostoru družine. V izhodišču razstavljenih umetniških objektov je drugačno gledišče pogleda na potrošne materialne dobrine, ki so osnovni gradnik umetniškega dela; ne v kontekstu trgovine ali zaslužkarskih strategij, temveč v kontekstu intimnosti doma, kjer potrošni predmeti postanejo aktivni sosnovalci odnosov in neizbežen temelj za funkcionalno družino, ki pa je na drugi strani tudi ne zagotavljajo.

Osemindvajsetletna Anja Jelovšek je diplomantka slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Med drugim je prejemnica priznanja ALUO za posebne dosežke v študijskem letu 2013/2014 in nominiranka za nagrado OHO - osrednjo neodvisno nagrado za mlade vizualne umetnice in umetnike v Sloveniji do 40. leta starosti (2017).

I. V.

