V Kočevju bo največ zaposlovala Yaskava

15.7.2018 | 17:00

Največ novih delovnih mest prinaša Yaskawa (Foto: vir - yaskawa.co.jp)

Kočevje - V Občini Kočevje, kjer so zadnje obdobje dosegli znaten gospodarski preboj, do leta 2022 računajo na več kot 750 novih delovnih mest. Razlog za to so širitev dozdajšnjih in prihod novih podjetij. Zadostno delovno silo nameravajo zagotoviti s preusmerjanjem dnevnih delovnih migracij v domače okolje, stavijo tudi na priseljevanje in zaledne delavce.

Kočevski župan Vladimir Prebilič je za Slovensko tiskovno agencijo povedal, da največ novih delovnih mest prinašata Yaskawina tovarna robotov, od katere si obetajo do 250 novih delovnih mest, približno enako število pa jih bo prinesla še druga Yaskawina tovarna elektromotorjev in elektronskih komponent.

Prvo že gradijo in bo poskusno proizvodnjo začela jeseni, za drugo pripravljajo občinski prostorski načrt, o sprejetju katerega bodo kočevski občinski svetniki odločali septembra. Yaskawina proizvodnja bo po njegovem v razmerju eno delovno mesto proti dvema posredno ugodno vplivala tudi na dobavitelje in podizvajalce.

Približno 50 novih delovnih mest si v prihodnjih treh letih obetajo ob širitve podjetja Intersocks, ki bo oktobra zagnalo novo proizvodno linijo. Novo proizvodno linijo bo septembra zagnala tudi Melaminova hčerinska družba Smart Melamin, za kar bo do leta 2020 potrebovala do 50 delavcev.

Podjetje Koles, ki izdeluje lesne lepljence, bo potrebovalo 50 delavcev, Rotis načrtuje zaposlitev približno 40 ljudi, podjetje Grča bo letos začelo gradnjo nove žagalne linije, od katere si obetajo 40 delovnih mest. Širi se tudi Kolektor, kjer pričakujejo predvidoma 20 dodatnih delovnih mest, v Kočevju pa gradijo nov trgovsko-nakupovalni center, ki bo zaposlitev prinesel 30 ljudem.

Kot je ocenil župan, na Kočevskem, kjer so stopnjo brezposelnosti v zadnjem obdobju znižali s 24 na nekaj manj kot 15 odstotkov, za navedene potrebe ne bodo imeli dovolj delovne sile.

Da bi jo zagotovili, bodo skušali zaposlitveno preusmeriti občane, ki so zaposleni zunaj občine in v Ljubljani - teh je približno 2000, morebitnim priseljencem pa bodo lahko v Kočevju najkasneje do leta 2020 ponudili 140 novih zasebnih stanovanj. Stavijo tudi na delavce sosednjih občin in na hrvaške delavce z območja bližnjih Delnic in širše.

Prebilič je še opozoril, da bodo do navedenih novih delovnih mest sicer prišli postopno in da gre pri tem za dolgotrajnejši večletni proces.

V ribniški Yaskawi Ristro so na vprašanja o poteku gradnje kočevske tovarne robotov odgovorili, da gradnja teče po načrtih in da začetek poskusne proizvodnje predvidevajo v jeseni.

STA