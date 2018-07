Kolesarka s kolesom v Kolpo

15.7.2018 | 19:00

Kot pri Damlju - Danes ob 14.23 je pri naselju Kot pri Damlju v občini Črnomelj kolesarka padla po brežini v reko Kolpo in se poškodovala. Na kraju so jo oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj in jo odpeljali na zdravljenje. Gasilci PGD Črnomelj in Sinji Vrh so poškodovanko imobilizirali in jo prenesli do reševalnega vozila.

Ob 14.27 je v naselju Dolnja Lokvica v občini Metlika zagorelo olje na štedilniku v kuhinji zidanice. Pred prihodom gasilcev so požar pogasili domači, gasilci PGD Metlika in Lokvica so prostore pregledali s termo kamero in prezračili objekt.