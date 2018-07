Kmečki praznik

16.7.2018 | 09:05

Na stojnicah in ob njih so ponujali marsikaj.

Krasinec - Društvo podeželske mladine Metlika je na Krasincu pripravilo Kmečki praznik s kmečkimi igrami. Na prazniku seveda ni manjkalo zabave, a lotili so se tudi bolj resnih tem, kot je prikaz obdelave tal.

Tako kot je na Kmečkem prazniku, ki ga v metliški občini pripravljajo vrsto let, že v navadi, so se na stojnicah predstavili tudi mnogi ponudniki različnih izdelkov in pridelkov. A jih niso zgolj predstavljali, na kar je bila včasih kritika, ampak so jih tudi prodajali.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

