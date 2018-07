Trčila avto in motorist; danes brez elektrike in vode

16.7.2018 | 07:00

Včeraj ob 9.45 sta naselju Glogovica, občina Ivančna Gorica, trčila osebno vozilo in motorist. Posredovali so gasilci PGD Stična, ki so odklopili akumulator na vozilu ter posuli in očistili cestišče. Zdravstveni delavci ZD Ivančna Gorica in NMP Ljubljana so oskrbeli poškodovanega motorista.

Nekaj dela za gasilce

Včeraj ob 17.42 uri se je na deponiji v gozdu pri naselju Gorenje Selce, občina Trebnje, kadilo iz kupa lesenih odpadkov. Gasilci PGD Občine in Velika Loka so kup zalili z vodo.

Ob 9.31 so gasilci PGD Šmarje-Sap in Grosuplje v naselju Tlake, občina Grosuplje, pogasili požar električne omarice na stanovanjski hiši.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 9.30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOV LOG;

- od 8.00 do 9.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KODELJEV HRIB.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7.30 do 12.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POLHOVICA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7.30 do 8.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRMADA;

- od 9.00 do 9.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ARTMANJA VAS 1994;

- od 10.30 do 11.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRESKA;

- od 11.30 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVA PRI DOBRNIČU 1988;

- od 12.30 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELCE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Ledgonje mlin - nizkonapetostni izvod Ledgonje vas in Abram predvidoma med 8:00 in 14:00 uro in na območju TP Taborniški dom predvidoma med 7:15 in 17:00 uro.

Motnje pri oskrbi s pitno vodo

Med 8. in 11. uro bodo delavci odpravljali okvaro na vodovodnem omrežju na Resljevi ulici v Kostanjevici na Krki. Občasno bo lahko prihajalo do motenj pri oskrbi s pitno vodo, zato prosijo za razumevanje.

Zaradi zapiranja vodovodnega sistema in nihanja tlakov v cevovodu se lahko pojavi bela obarvanost pitne vode, ki je posledica raztopljenega zraka v vodi. Pojavi se lahko tudi obarvanost oziroma motnost vode. Priporočajo, da v obeh primerih odstranite mrežice na pipi in vodo dobro iztočite.

M. K., M. Ž.